Para penggemar Napoli mengambil sikap yang sangat tegas terkait kembalinya Noa Lang yang akan datang

Noa Lang akan kembali ke Napoli musim panas mendatang setelah masa peminjaman selama enam bulan. Fanatik baru-baru ini melaporkan bahwa Galatasaray tidak akan menggunakan opsi pembelian senilai 25 juta euro, dan para penggemar Italia pun merasa sangat senang dengan hal itu.

Demikian dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Surat kabar olahraga berwarna merah muda ini menekankan bahwa Lang memang memiliki hubungan yang kurang baik dengan pelatih Antonio Conte, namun ia selalu dicintai oleh para pendukung Napoli, dan hal itu masih berlaku hingga kini.

“Sejujurnya, Lang tidak pernah berkomentar negatif tentang masa lalunya di Napoli dan juga tidak ingin hengkang pada Januari,” demikian tertulis. “Ia telah membangun ikatan yang kuat dengan para penggemar dan kota tersebut, namun hubungannya dengan Conte tidak pernah benar-benar berkembang.”

“Para penggemar Napoli akan senang melihatnya kembali. Kenyataannya, Lang memiliki kelas, kecepatan, dan kualitas menyerang, tetapi ia harus bersaing dengan Alisson Santos. Namun, hati Noa ada di Napoli,” demikian keyakinannya.

Pada periode menjelang kepergiannya ke Galatasaray, Lang bahkan menjadi salah satu ‘pemain kunci’, menurut La Gazzetta. “Ketika Conte beralih ke formasi 3-4-2-1, Lang mulai mendominasi. Gol dan assist, serta penampilan yang semakin meyakinkan.”

“Namun pada Januari, ia menginginkan kepastian lebih, serta ingin memperkuat posisinya untuk Piala Dunia bersama Belanda. Dan di Galatasaray, ia disambut layaknya raja,” tutup surat kabar tersebut, yang bahkan tidak menyebut masa peminjaman Lang sebagai ‘gagal’.

Namun, dengan hanya dua gol dalam enam belas penampilan, kenyataannya adalah bahwa itu juga bukan kesuksesan gemilang bagi Lang di Turki. Bagaimanapun, itu tidak cukup untuk meyakinkan Galatasaray, karena klub memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian sebesar 25 juta euro.