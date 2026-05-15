Para penggemar AS Roma mendapat kabar yang mengharukan menjelang Derby della Capitale

Stephan El Shaarawy akan hengkang dari AS Roma pada akhir musim ini. Penyerang tersebut pertama kali bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2016 dan, setelah sempat hengkang sementara antara tahun 2019 dan 2021, kini secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada klub asal Roma tersebut.

Melalui Instagram, pemain yang kontraknya akan berakhir ini mengumumkan pada Jumat malam bahwa ia akan meninggalkan AS Roma. “Ada tempat-tempat yang menjadi rumah tanpa kamu sadari. Dan kemudian, suatu hari, kamu menyadari bahwa itu jauh lebih dari sekadar tempat. Itu adalah orang-orang, emosi, kehidupan. Bagi saya, sepuluh tahun ini adalah semua itu.”

Pemain sayap berusia 33 tahun ini bersyukur atas waktunya di Roma dan menulis bahwa ia telah menciptakan kenangan seumur hidup. “Memenangkan Conference League mendekatkan kami dan akan selalu saya bawa dalam hati.”

AS Roma masih memiliki dua pertandingan tersisa hingga akhir musim. Minggu ini akan ada Derby della Capitale melawan Lazio, disusul pertandingan melawan Hellas Verona. “Derby ini akan menjadi pertandingan kandang terakhir saya di Olimpico. Dan tidak ada pertandingan yang lebih baik dari ini untuk menunjukkan di lapangan segala hal yang selalu saya cari dalam permainan ini.”

Terakhir, El Shaarawy mengucapkan terima kasih kepada klub, rekan setimnya, staf, dan para penggemar. “Saya pergi, tapi sebagian dari diri saya akan tetap di sini. Karena beberapa kisah tidak pernah benar-benar berakhir; mereka hanya berubah bentuk.

Pada Januari 2016, El Shaarawy dipinjamkan oleh AC Milan ke Roma. Setelah setengah musim, Roma memutuskan untuk membeli penyerang tersebut secara permanen dari Milan. Setelah singgah sebentar di SH Shenhua pada 2019, El Shaarawy kembali ke Roma pada Januari 2021.

AS Roma masih berjuang untuk mendapatkan tiket Liga Champions. Untuk itu, mereka harus finis di empat besar. Napoli (70), Juventus (68), dan Milan (67) berada di atas Roma, yang memiliki poin yang sama dengan Milan.