Para penggemar Ajax sangat marah dan menuntut agar pemain mereka sendiri hengkang: 'Pengkhianat!'

Ajax memasuki jeda babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas FC Groningen dalam laga semifinal babak play-off kualifikasi kompetisi Eropa. Tim asal Amsterdam itu tampil gemilang di babak pertama, di mana Davy Klaassen mencetak gol pembuka yang memang pantas mereka dapatkan. Namun, di kalangan suporter, Wout Weghorst-lah yang menjadi sorotan utama. Penyerang tersebut membuang beberapa peluang emas dan mendapat kritikan tajam dari para pendukung.

Tim asuhan García mungkin saja memainkan salah satu babak terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir. Ajax bermain lebih lancar daripada dalam pertandingan melawan FC Utrecht dan sc Heerenveen, menciptakan peluang, dan bahkan melihat gol Mika Godts serta gol Weghorst kemudian dianulir karena offside. Melalui Klaassen, keunggulan yang pantas akhirnya tercatat di papan skor.

Namun, Weghorst pasti berjalan ke ruang ganti dengan perasaan yang sangat tidak puas. Pada menit ke-27, penyerang itu dilepaskan sepenuhnya bebas di depan gawang oleh Godts, tetapi ia menunggu terlalu lama untuk menendang sehingga upayanya diblokir. Tak lama sebelum jeda, ia kembali mendapat peluang emas. Setelah umpan brilian dari Godts, Anton Gaaei meletakkan bola tepat di depannya, namun saat berhadapan satu lawan satu dengan Etienne Vaessen, Weghorst justru menembak tepat ke arah kiper.

Di ESPN pun penampilan Weghorst dibahas secara kritis. Analis Marciano Vink memang melihat beberapa momen positif dalam serangan balik, tetapi secara umum tidak terlalu terkesan dengan penyerang Ajax tersebut. "Beberapa kali dia memiliki umpan balik yang bagus dalam serangan balik dan bergerak dengan baik, tetapi momen-momen seperti ini... kamu adalah penyerang dan itulah tugasmu. Di kotak penalti, kamu harus bertindak cepat dan peluang seperti ini harus dimanfaatkan."

Vink kemudian menyoroti rendahnya produktivitas Weghorst musim ini. "Dia baru mencetak delapan gol dan inilah alasannya. Terkadang dia terlalu lama mengolah bola dan di sinilah dia kurang cerdik. Kamu tahu bahwa Vaessen cepat keluar dan mempersempit ruang gawang. Maka, kamu harus mengangkat bola melewatinya atau menyelesaikannya dengan bagian dalam kaki pada ketinggian setengah."

Di Ajax Showtime pun suasana memanas. "Weghorst adalah penyabot sejati," tulis seseorang. Yang lain lebih tegas: "Tolong tinggalkan Weghorst di ruang ganti dan semoga dia segera pergi dari Amsterdam, sungguh drama orang itu."

Para pendukung lain juga tidak menyayangkan sang penyerang. "Wout harus segera diganti. Karena ini benar-benar tidak bisa diterima!!", tulis seseorang. "Sudahlah, hentikan saja Weghorst. Serius, dia sangat buruk, tidak normal," kata seseorang, sementara yang lain menyimpulkan: "Weghorst benar-benar memalukan."

Seorang pendukung lain merangkum rasa frustrasi itu dengan julukan yang kini sangat menggambarkan situasi: "Dan ya, Wout Wegkans lagi."

"Dengan Kasper Dolberg, kamu sudah unggul 3-0," kata seorang penggemar. "Ini justru lagi-lagi pertandingan untuk Dolberg," kata seorang pendukung Ajax, sementara Dirk menyatakan: "Masukkan Dolberg, dan mainkan dengan sebelas pemain."