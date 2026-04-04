Para pendukung PSV secara massal menuntut pergantian pemain yang sama setelah awal pertandingan yang dramatis: 'Ganti dia!'

Para penggemar PSV menyaksikan dengan takjub 20 menit pertama pertandingan yang berpotensi menentukan gelar juara antara PSV dan FC Utrecht. Di Eindhoven, skor sudah 0-2 untuk tim tamu pada menit ke-13, dan hal itu terutama disalahkan pada satu orang.

Tepat sebelum pertandingan dimulai, PSV mengumumkan bahwa Armando Obispo mengalami cedera saat pemanasan. Yarek Gasiorowski dimasukkan ke dalam daftar pemain sebagai penggantinya.





Namun, bek asal Spanyol itu sejauh ini memberikan kesan yang sangat lemah bagi para penggemar klub asal Eindhoven tersebut. Di media sosial, komentar negatif mengenai penampilannya berdatangan.

Artem Stepanov dan Gjivai Zechiël mencetak dua gol untuk tim asal Utrecht. Terutama pada gol kedua FC Utrecht, bek tengah PSV terlihat tidak baik. Ia terlalu terburu-buru keluar saat Stepanov menyundul bola, sehingga Zechiël bisa menerobos ke arah kiper Kovar.

“Aksi yang tidak masuk akal dari Gasiorowski itu!”, keluh seseorang di X. “Ganti Gasiorowski,” kata yang lain. “Ini bisa disalahkan pada Perisic, tapi Gasiorowski juga terlihat buruk,” kata orang lain.

“Kenapa dia keluar?” tulis seseorang lagi tentang bek berusia 22 tahun itu. “Pertahanan benar-benar terbuka lebar,” lanjut tulisan tersebut.