Para pendukung marah... Gerakan massa menentang manajemen Liverpool

Sejumlah pendukung Liverpool mengumumkan akan menggelar aksi protes di dalam Stadion Anfield selama pertandingan melawan Fulham pada Sabtu malam mendatang, dalam rangkaian pekan ke-32 Liga Premier.

Surat kabar "Mirror" melaporkan bahwa asosiasi "Spirit of Shankly" yang berafiliasi dengan Liverpool telah mengajak para pendukung untuk mengambil tindakan selama pertandingan Liverpool melawan Fulham, setelah klub menaikkan harga tiket untuk tiga musim mendatang.

Liverpool mengonfirmasi kenaikan harga tersebut dua minggu lalu, yang memicu gelombang kemarahan di kalangan suporter, terutama mengingat Liverpool telah mencetak pendapatan rekor pada awal tahun ini.

Klub berencana menaikkan harga sesuai dengan tingkat inflasi tahunan Indeks Harga Konsumen, dengan batas maksimal 5%.

Hal ini mencakup kenaikan harga tiket masuk umum untuk dewasa sebesar 1,25 hingga 1,75 poundsterling per orang per pertandingan, serta kenaikan harga tiket musim untuk dewasa sebesar 21,50 hingga 27 poundsterling pada musim depan, sehingga kenaikan maksimum mencapai 1,42 pound sterling per pertandingan.

Klub telah memberikan sejumlah keringanan, termasuk pembekuan harga tiket untuk lansia, penonton umum, dan anak-anak.

Perlu dicatat juga bahwa semua kategori harga tiket masih lebih murah daripada harga tiket rival lokalnya, Everton, sementara kenaikan harga tiket Liverpool jauh lebih rendah daripada yang dialami oleh rival-rival utamanya di Liga Premier Inggris selama dekade terakhir, menurut laporan situs resmi Liverpool.

Namun, Asosiasi Penggemar Liverpool (SoS) berupaya melakukan perubahan lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam pernyataan yang dirilis hari Senin ini, menurut "Mirror".

Pernyataan tersebut berbunyi: "Para penggemar marah, dan mereka berhak untuk itu. Liverpool FC telah memilih untuk mengabaikan penolakan yang jelas dan luar biasa dari para penggemarnya, dan melanjutkan rencana kenaikan harga tiket untuk tiga musim mendatang."

Dia menambahkan: "Pertemuan daring terbuka, jajak pendapat, dan berbagai diskusi, semuanya mengarah pada satu hal: para pendukung tidak menerima keputusan ini. Jika pemilik klub tidak mendengarkan, kami akan memaksa mereka untuk melakukannya. Ini bukan lagi soal konsultasi, kesempatan itu sudah terlewat. Sekarang, ini soal tindakan nyata."

Dia melanjutkan: "Organisasi 'SoS' menegaskan bahwa klub telah diberi tahu tentang rencana demonstrasi, dan detail lebih lanjut belum diungkapkan, tetapi direncanakan akan ada bentuk protes selama pertandingan kandang tim melawan Fulham akhir pekan ini.

Organisasi tersebut juga meluncurkan kampanye "Jangan Habiskan Satu Pound Pun di Stadion", dan mendesak para penggemar, sejauh mungkin, untuk tidak menghabiskan uang di dalam Stadion Anfield.

Organisasi "SoS" menulis: "Belanjakan uang Anda di bisnis lokal dan independen di sekitar Stadion Anfield. Ini tindakan sederhana, tetapi jika dilakukan oleh cukup banyak orang, hal itu akan mengirimkan pesan yang jelas. Para pendukung juga mengusulkan untuk menunda perpanjangan tiket musim hingga mendekati batas waktu. Kami mendukung hal itu."

Klub membela kenaikan harga tiket dengan merujuk pada komitmen jangka panjangnya untuk membekukan biaya tiket di bawah kepemilikan Fenway Sports Group, sambil menyoroti kenaikan biaya operasional dan fasilitas pada hari pertandingan, serta pajak usaha.