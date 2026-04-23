Para pendukung fanatik PSV mencemooh sesama pendukung dengan keras setelah momen langka di Eredivisie

Di PSV, tekanan telah sepenuhnya hilang setelah meraih gelar juara nasional. Hal yang sama juga terjadi pada para pendukung tim asal Eindhoven ini, yang pada hari Kamis menciptakan momen langka di Eredivisie dengan melakukan 'the wave'. Para pendukung fanatik tersebut sama sekali tidak tertarik dengan fenomena tersebut.

Presenter ESPN Milan van Dongen menyebutkan selama analisis jeda bahwa PSV memainkan pertandingan yang 'aneh' melawan PEC Zwolle. Dengan itu, ia mengacu pada kurangnya ketegangan di pihak PSV, serta penampilan babak pertama yang kurang memuaskan dari tim tamu.

"Ini pertandingan yang aneh, di mana saya juga melihat 'the wave' di stadion Eredivisie. Itu juga jarang saya lihat," kata Van Dongen yang terkejut.

"Piala Dunia akan segera tiba!", tambah analis Marciano Vink. Para penggemar timnas Belanda, berbeda dengan pendukung klub-klub Eredivisie, dikenal sering melakukan 'wave' selama pertandingan.

"Orang-orang mulai merasakan demam Piala Dunia lagi!", kata Vink sambil tertawa. Van Dongen melihat bahwa sebagian penggemar tidak mau tahu soal gelombang. "Para pendukung fanatik sama sekali tidak senang dengan itu! Siulan keras. Itu juga lucu untuk dilihat," kata Van Dongen.

Selama jeda pertandingan, Olivier Boscagli mendapat ucapan terima kasih atas jasanya. Pemain asal Monaco itu pindah ke Brighton & Hove Albion secara gratis musim panas lalu, di mana ia kini telah menjadi pemain kunci.



