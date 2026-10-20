Dampak kerusuhan dan aksi vandalisme yang terjadi di Paris meluas hingga ke dunia sepak bola, setelah media sosial ramai membagikan sebuah video yang memperlihatkan dua orang bertopeng mengambil jersey dan ban kapten klub Barcelona, yang membawa tanda tangan legenda Argentina Lionel Messi, dari salah satu toko di dekat Place de la République di ibu kota Prancis tersebut.

Video itu memperlihatkan kedua orang tersebut memamerkan dua barang itu di depan kamera, di tengah kekacauan yang menyertai aksi vandalisme di kawasan itu. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran mengenai nasib suvenir olahraga langka yang memiliki nilai materiel dan moral yang besar, terlebih karena barang-barang tersebut terkait dengan salah satu pemain paling menonjol dalam sejarah sepak bola.

Insiden ini terjadi bersamaan dengan atmosfer menjelang pertemuan yang dinanti antara Paris Saint-Germain dan Barcelona di Liga Champions Eropa, pada saat kedua klub ini terkait dengan sejumlah babak penting dalam perjalanan karier Messi, yang bermain untuk tim Catalan itu sebelum pindah ke klub Paris tersebut pada 2021.

Jersey Messi terjual seharga jutaan dolar

Barang-barang yang dicuri itu memiliki nilai khusus mengingat tingginya harga koleksi asli Messi di pasar suvenir olahraga, di mana harganya bervariasi sesuai dengan pertandingan saat barang itu dikenakan, pentingnya pertandingan tersebut dalam kariernya, kondisinya, tingkat kelangkaannya, serta keberadaan tanda tangannya pada barang tersebut.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Messi sebelumnya pernah menjual enam jersey yang ia kenakan selama Piala Dunia 2022 di Qatar, yang gelarnya ia raih bersama timnas Argentina, dalam sebuah lelang terbuka pada 2023, dengan total hasil melampaui 7 juta dolar, menurut laporan-laporan yang dipublikasikan saat itu.

Meski sulit menentukan nilai pasti dari jersey dan ban kapten yang dicuri tanpa mengetahui detail dan riwayatnya, keterkaitannya dengan Messi dan tanda tangannya pada barang-barang tersebut dapat memberikannya nilai yang besar bagi para penggemar koleksi barang olahraga.

Nilai sebenarnya dari barang-barang yang dicuri itu masih belum ditentukan, dan informasi yang ada juga belum memuat detail yang dipastikan mengenai identitas kedua orang tersebut atau pemulihan kedua barang itu, di tengah terus beredarnya video tersebut di platform media sosial.