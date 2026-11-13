Para pemain timnas Belanda ini tinggal satu kartu kuning lagi dari skorsing

Enam pemain timnas Belanda terancam skorsing menjelang laga kandang melawan Yunani di Nations League, Jumat. Jika kembali mendapat kartu, satu atau lebih dari mereka akan terkena skorsing.

Jan Paul van Hecke, Quinten Timber, Jurriën Timber, Noa Lang, dan Tijjani Reijnders akan terkena skorsing jika menerima satu kartu kuning lagi. Virgil van Dijk juga berada dalam situasi serupa, tetapi kapten timnas Belanda itu absen pada Jumat karena cedera.

Quinten Timber, Van Hecke, dan Van Dijk mendapat kartu kuning saat menghadapi Jerman (1-1) pada September. Jurriën Timber dan Reijnders menerima kartu kuning saat bertandang ke Serbia, sementara Lang diganjar kartu dalam laga tandang melawan Yunani.

Jika kembali mendapat kartu kuning, para pemain tersebut akan terkena skorsing dan harus absen dalam laga terakhir fase grup melawan Jerman pada Senin. Belanda akan bermain di Olympiastadion, Berlin, pada 16 November.

Di Nations League, dua kartu kuning berujung skorsing satu pertandingan. Skorsing berikutnya berlaku setelah pemain mengumpulkan empat, enam, dan delapan kartu kuning. Catatan kartu tidak langsung dihapus setelah fase grup, melainkan baru pada babak perempat final.

Pertandingan berikutnya NED UEFA Nations League A 14.45 GRE

Belanda saat ini memuncaki Grup B Nations League dengan delapan poin dari empat pertandingan. Yunani mengumpulkan jumlah poin yang sama. Jerman memiliki lima poin, sedangkan Serbia belum meraih poin.

Pada pertemuan sebelumnya dengan Yunani, Belanda tertinggal 2-0 saat jeda. Berkat gol Van Dijk dan Reijnders, tim asuhan pelatih timnas Xavi akhirnya menyelamatkan satu poin.