Enam pemain timnas Belanda terancam skorsing menjelang laga kandang melawan Yunani di Nations League pada Jumat mendatang. Jika kembali mendapat kartu, satu atau lebih dari mereka akan terkena skorsing.

Jan Paul van Hecke, Quinten Timber, Jurriën Timber, Noa Lang, dan Tijjani Reijnders akan terkena skorsing jika kembali mendapat kartu kuning. Virgil van Dijk juga terancam skorsing, tetapi kapten timnas Belanda itu absen pada Jumat karena cedera.

Quinten Timber, Van Hecke, dan Van Dijk mendapat kartu kuning saat menghadapi Jerman (1-1) pada September. Jurriën Timber dan Reijnders menerima kartu kuning saat bertandang ke Serbia, sementara Lang diganjar kartu kuning dalam laga tandang melawan Yunani.

Jika kembali mendapat kartu kuning, para pemain tersebut akan terkena skorsing. Dalam hal itu, mereka harus absen pada laga terakhir fase grup melawan Jerman pada Senin. Belanda akan bermain di Olympiastadion, Berlin, pada 16 November.

Di Nations League, pemain terkena skorsing satu pertandingan setelah mengoleksi dua kartu kuning. Skorsing berikutnya berlaku setelah kartu kuning keempat, keenam, dan kedelapan. Catatan kartu kuning tidak langsung dihapus setelah fase grup, melainkan baru pada perempat-final.

Pertandingan berikutnya NED UEFA Nations League A 14.45 GRE

Timnas Belanda saat ini memuncaki Grup B Nations League dengan delapan poin dari empat pertandingan. Yunani mengoleksi jumlah poin yang sama. Jerman memiliki lima poin, sementara Serbia belum meraih satu poin pun.

Dalam pertemuan sebelumnya dengan Yunani, Belanda tertinggal 2-0 saat turun minum. Berkat gol Van Dijk dan Reijnders, tim asuhan pelatih Xavi akhirnya menyelamatkan satu poin.