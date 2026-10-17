Chelsea mengalami momen yang sangat mengkhawatirkan saat bertandang ke markas Everton pada Sabtu siang. Kiper Emiliano Martínez tergeletak tak bergerak di lapangan setelah berbenturan keras dengan mantan pemain pinjaman PSV, Jarrad Branthwaite, pada babak kedua. Kiper asal Argentina itu harus mendapat perawatan selama beberapa menit sebelum digantikan oleh debutan Mike Penders. Chelsea memenangi pertandingan dengan skor 0-2 berkat dua gol Pedro Neto pada babak kedua.

Insiden itu terjadi pada menit ke-66 pertandingan Liga Primer Inggris di Hill Dickinson Stadium. Everton mendapat tendangan bebas yang dikirim Kiernan Dewsbury-Hall ke kotak penalti. Martínez dan Branthwaite sama-sama berusaha keras merebut bola, tetapi kepala keduanya berbenturan keras.

Kedua pemain langsung terjatuh, tetapi tak lama kemudian terlihat bahwa kondisi Martínez tampak lebih serius. Branthwaite akhirnya bisa bangkit, sedangkan kiper Chelsea itu tetap tergeletak tak bergerak. Para pemain segera menyadari keseriusan situasi tersebut dan dengan panik meminta bantuan medis. Sejumlah anggota staf medis bergegas masuk ke lapangan untuk merawat kiper asal Argentina itu.

Kekhawatiran semakin besar ketika tandu juga dibawa masuk ke lapangan. Martínez tergeletak di lapangan selama beberapa menit, dikelilingi petugas medis yang memeriksanya dengan saksama.

Sementara itu, kiper cadangan Mike Penders dipanggil ke pinggir lapangan. Kiper Belgia berusia 21 tahun itu menerima instruksi ketika Martínez masih menjalani perawatan. Pada akhirnya, Martínez dipastikan tidak bisa melanjutkan pertandingan dan Penders menggantikannya di bawah mistar.

Chelsea, yang menurunkan Jorrel Hato sejak awal, kesulitan menghadapi Everton pada babak pertama. Tuan rumah mendapat beberapa peluang bagus melalui Thierno Barry dan Jack Grealish. Martínez menjaga timnya tetap bertahan dengan sejumlah penyelamatan, sementara di sisi lain Moisés Caicedo menghantam mistar lewat tendangan voli keras. Harrison Armstrong juga menggagalkan gol Maxence Lacroix di garis gawang, sehingga kedua tim memasuki jeda dengan skor 0-0.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Chelsea akhirnya mencetak gol melalui Pedro Neto. Ia menuntaskan kerja sama apik Morgan Rogers dan Hato untuk membuka keunggulan. Everton kemudian berusaha menyamakan kedudukan, tetapi Penders, yang masuk sebagai pengganti, menjaga gawangnya tetap tak kebobolan. Menjelang akhir pertandingan, ia antara lain menepis sundulan Barry.

Jauh memasuki waktu tambahan, Neto memastikan kemenangan Chelsea dengan mencetak gol 0-2 setelah sebuah tendangan bebas diblok, sekaligus mengakhiri rentetan laga tak terkalahkan Everton.