Para pemain Irlandia mengambil keputusan final soal pertandingan melawan Israel

Tim nasional Irlandia pada Minggu malam akhirnya tetap akan bertanding melawan Israel di Nations League. Setelah berjam-jam berdiskusi dan menggelar pemungutan suara di dalam skuad, federasi sepak bola Irlandia (FAI) memutuskan pertandingan di Debrecen, Hungaria, tetap dilangsungkan.

Persiapan Irlandia pada Sabtu sepenuhnya terganggu oleh pembicaraan mengenai duel kontroversial tersebut. Konferensi pers yang telah dijadwalkan dan sesi latihan beberapa kali ditunda. Para pemain, staf, dan FAI di hotel tim berdiskusi mengenai pertanyaan apakah pertemuan dengan Israel harus dimainkan.

Pada akhirnya, pemungutan suara dilakukan di dalam skuad mengenai apakah pertandingan itu akan tetap dimainkan atau tidak. Direktur FAI David Courell pada Sabtu dalam konferensi pers yang digelar belakangan mengumumkan bahwa "mayoritas signifikan" para pemain telah memilih untuk menghadapi Israel.

Tak lama kemudian, federasi Irlandia mengonfirmasi keputusan tersebut dalam pernyataan resmi. "Football Association of Ireland mengonfirmasi bahwa pertandingan Nations League musim 2026/27 melawan Israel akan dimainkan. Federasi mengambil keputusan ini setelah berkonsultasi dengan para pemain Irlandia, yang telah menyampaikan berbagai pandangan dan yang mayoritasnya menyatakan bahwa pertandingan-pertandingan tersebut harus dimainkan."

Namun, tidak semua orang di dalam skuad bisa menerima keputusan itu. Pelatih tim nasional Heimir Hallgrimsson mengonfirmasi bahwa satu pemain telah mengundurkan diri dari skuad setelah menyatakan tidak ingin bermain melawan Israel: "Pagi ini salah satu pemain berubah pikiran." Menurut berbagai media Irlandia, pemain itu adalah kiper Gavin Bazunu, meski namanya tidak dikonfirmasi secara resmi dalam konferensi pers.

Kegelisahan itu sudah muncul setelah kekalahan 1-0 dari Kosovo pada Kamis. Gelandang Jason Knight saat itu menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak merasa pertandingan melawan Israel seharusnya dimainkan: "Saya tentu tidak berpikir pertandingan itu harus dilanjutkan, tetapi pertandingan itu tetap berjalan. Kami akan membicarakannya lebih lanjut, membentuk pandangan kami sebagai grup, lalu melangkah dari sana."

Kapten Dara O'Shea juga mengatakan para pemain berada dalam posisi yang sangat sulit. "Tentu saja kami merasa rentan. Pada akhirnya, hal ini berujung pada kami. Setelah keputusan itu diambil di atas kami dan pada level yang lebih tinggi, selalu jelas bahwa pada akhirnya hal itu akan kembali kepada kami."

Hallgrimsson pada Sabtu mengakui bahwa situasi ini sangat membebani timnya. "Tidak ada seorang pun yang merasa nyaman saat ini. Tindakan apa pun yang kami ambil, tidak akan pernah ada sesuatu yang disetujui semua orang." Irlandia dan Israel akan saling berhadapan pada Minggu pukul 20.45 waktu Belanda di Debrecen.