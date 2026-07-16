Para pemain Argentina harus waspada terhadap sanksi berat: aturan FIFA dilanggar secara massal

Argentina harus waspada terhadap sanksi dari FIFA. Para pemain negara tersebut secara massal melanggar peraturan asosiasi sepak bola setelah pertandingan melawan Inggris (2-1).

Inggris sempat unggul 1-0 pada Rabu malam berkat gol dari Anthony Gordon. Untuk waktu yang lama, Inggris tampak akan melaju ke final Piala Dunia pertama mereka sejak 1966, hingga Enzo Fernandez mencetak gol penyama kedudukan menjelang akhir pertandingan.

Argentina kemudian memutuskan untuk tidak bermain bertahan dan terus menyerang demi meraih kemenangan. Setelah umpan silang dari Lionel Messi, Lautaro Martínez mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan pada masa tambahan waktu.

Saat merayakan lolosnya ke final, para pemain Argentina kemudian melakukan sesuatu yang benar-benar dilarang. Para pemain yang sedang merayakan itu memperlihatkan bendera bertuliskan ‘Las Malvinas son Argentinas’, yang berarti Kepulauan Falkland adalah milik Argentina.

Menjelang Piala Dunia 2026, FIFA telah menegaskan dalam peraturan bahwa semua barang yang bersifat politis, menyinggung, atau diskriminatif dilarang di stadion, termasuk bendera, spanduk, slogan, dan pakaian. Hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Argentina belum diketahui.

Kepulauan Falkland telah menjadi isu sensitif antara Inggris dan Argentina selama bertahun-tahun. Perang Falkland dimulai pada April 1982 ketika Argentina menyerbu Kepulauan Falkland milik Inggris. Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, kemudian segera mengirimkan pasukan khusus Inggris.

Setelah dua bulan pertempuran sengit, pasukan Inggris berhasil merebut kembali kepulauan tersebut. Perang itu berlangsung selama 74 hari dan menelan korban jiwa hampir 900 orang, setelah itu Argentina menyerah.