Para analis VriendenLoterij Eretribune menikmati penampilan dua pemain pada babak pertama Ajax vs Excelsior, Sabtu malam: Julian Brandt dan Irakli Yegoian. Hal itu mereka sampaikan saat analisis jeda di ESPN.

Brandt membuka skor setelah lebih dari setengah jam laga berjalan di Johan Cruijff ArenA. Sesaat sebelum turun minum, skor kembali imbang secara agak mengejutkan lewat Lennard Hartjes: 1-1.

Di VriendenLoterij Eretribune, saat jeda pembahasan antara lain tertuju pada Brandt. “Dia sangat bagus...,” kata Marciano Vink. “Dia juga bermain dengan bebas dan melihat hal-hal yang nyaris tidak dilihat orang lain di lapangan.”

“Selain itu, di kotak penalti dia punya feeling timing yang luar biasa soal kapan harus masuk. Beberapa pemain punya itu, ketika Anda masuk ke kotak penalti dan bola jatuh tepat di depan kaki Anda.”

Danny Koevermans setuju dengannya. “Nikmat sekali, man. Brandt itu terus bergerak. Datang, pergi... Itu indah sekali untuk dilihat. Dan lari-larinya ke ruang.”

Pemain lain yang disorot adalah gelandang Excelsior, Yegoian. Mario Been berkata: “Kalau Anda bicara soal seorang pemain yang menurut saya memiliki semua syarat untuk melangkah ke level yang sangat bagus, maka dia adalah orangnya. Dia punya segalanya. Bisa berlari dengan baik, teknik luar biasa, dia bisa mencetak gol, tendangannya bagus...”

Saat ditanya apakah Feyenoord harus merekrutnya, Been menjawab: “Ya, jaraknya sangat dekat, dan saya selalu cenderung ke arah itu. Excelsior punya sejumlah pemain yang tidak diambil Feyenoord, seperti Dallinga dan Schouten. Mereka memang mengambil Wieffer, dan yang ini juga salah satunya. Ini hanya umpan saja, lihat saja mau Anda apakan.”