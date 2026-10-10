Talenta Ajax Abdellah Ouazane kembali tampil mengesankan sebagai pemain pengganti melawan NEC, tetapi setelah pertandingan banyak juga yang membahas pelanggarannya yang sangat keras. Gelandang berusia tujuh belas tahun itu mendapat kartu kuning untuk tekelnya, yang menurut para analis ESPN seharusnya diganjar kartu merah langsung.

Di pertengahan babak kedua, saat skor 1-1, Ouazane meluncur keras ke arah Bryan Linssen dan mengenai kakinya. Wasit Serdar Gözübüyük hanya mengeluarkan kartu kuning dan VAR juga tidak turun tangan. Dengan tetap bermain sebelas lawan sebelas, laga akhirnya berakhir 1-1 di Johan Cruijff ArenA.

"Menurut saya ini kartu merah," kata Kees Kwakman, yang kemudian dijelaskan oleh presenter Jan Joost van Gangelen mengapa Ouazane hanya mendapat kartu kuning. "Aturannya adalah jika pelanggaran ini, betapapun anehnya, saya tidak mengada-ada, terjadi di atas kaki, maka itu kartu merah."

"Lalu itu juga berkaitan dengan intensitasnya, atau kecepatan saat Anda masuk, dan apakah kaki Anda sudah sedikit ditarik kembali," ujar Van Gangelen. Kaki Ouazane memang sedikit ditarik kembali saat ia mengenai Linssen, sehingga ia lolos hanya dengan kartu kuning.

"Sepatunya rusak," timpal Mario Been. Untuk Linssen, sepatu baru harus diambil setelah tekel Ouazane itu. "Jadi kaki Anda boleh patah, tapi pergelangan kaki tidak," lanjut Been, yang komentarnya mengundang gelak tawa di studio.

"Coba lihat dengan kecepatan seperti apa dia menerjang Linssen di sini!" sahut Kwakman. "Lalu kita boleh saja membawa-bawa aturan, membuat aturan, tapi ini kan tidak normal? Ini bukan tekel yang normal, kan, teman-teman? Saya rasa Ouazane bukan tipe orang yang akan mendapat enam kartu merah dalam kariernya, tetapi..."

"Akan selalu ada perdebatan soal ini," lanjut Kwakman tak lama kemudian. "Akan ada juga orang-orang yang tidak menganggap ini kartu merah. Wasit dan VAR juga begitu, tetapi menurut saya untuk yang satu ini Anda bisa mengeluarkan kartu merah, ya. Namun area abu-abu juga merupakan bagian dari sepak bola," tutup mantan bek itu.



