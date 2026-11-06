mengungkap Anthony Gordon detail tentang upayanya berbicara dalam bahasa Spanyol selama penampilan medianya baru-baru ini, setelah ia mulai bersiap untuk mempelajari bahasa Katalan dan Spanyol begitu mengetahui bahwa kepindahannya ke Barcelona sudah dekat.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Gordon menjelaskan baru-baru ini bahwa ia mulai mempelajari bahasa sejak mengetahui dirinya akan bergabung dengan Barcelona, tepatnya bahasa Katalan dan Spanyol, yang mencerminkan betapa keras usahanya dalam belajar, karena ia berencana menggelar konferensi pers menjelang pertandingan Barcelona melawan Aston Villa di Liga Champions Eropa, pada Senin lalu, dalam bahasa Spanyol, sebuah langkah yang akan menjadi kejutan besar.

Itu memang benar-benar niatnya, bahkan ia menghabiskan malam sebelum konferensi untuk mempersiapkan kemungkinan jawaban bersama tim hubungan masyarakat miliknya dan gurunya, tetapi ia merasa sangat gugup ketika duduk di hadapan sekitar 100 jurnalis, dan meminta untuk menjawab dalam bahasa Inggris.

Meski demikian, sang pemain berjanji akan terus berlatih bahasa Spanyol agar bisa mengambil langkah ini dalam waktu dekat.

Dan hal itu tidak akan memakan waktu lama, karena orang-orang dekatnya menegaskan bahwa ia membuat kemajuan besar dalam mempelajari bahasa tersebut, ia juga menyadari bahwa menguasainya bukan sekadar sarana untuk menghormati budaya, melainkan juga mencerminkan keinginannya untuk menghabiskan bertahun-tahun mengenakan kostum Barcelona.

Faktanya, Gordon telah merencanakan segalanya sejak mengetahui bahwa ia akan menghadapi Aston Villa, dan ia menyadari bahwa ada kemungkinan ia tampil di konferensi pers, mengingat ia adalah satu-satunya pemain Inggris dalam daftar tim.

Namun Gordon menyadari, ketika melihat kehadiran media yang begitu besar, bahwa saat itu mungkin bukan waktu yang tepat untuk menjalani pengalaman ini.