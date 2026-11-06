Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Panik dengan cepat: Gordon mengurungkan kejutan Barcelona

A. Gordon
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
Inggris
Spanyol

100 jurnalis yang mengubah lanskap

mengungkap Anthony Gordon detail tentang upayanya berbicara dalam bahasa Spanyol selama penampilan medianya baru-baru ini, setelah ia mulai bersiap untuk mempelajari bahasa Katalan dan Spanyol begitu mengetahui bahwa kepindahannya ke Barcelona sudah dekat.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Gordon menjelaskan baru-baru ini bahwa ia mulai mempelajari bahasa sejak mengetahui dirinya akan bergabung dengan Barcelona, tepatnya bahasa Katalan dan Spanyol, yang mencerminkan betapa keras usahanya dalam belajar, karena ia berencana menggelar konferensi pers menjelang pertandingan Barcelona melawan Aston Villa di Liga Champions Eropa, pada Senin lalu, dalam bahasa Spanyol, sebuah langkah yang akan menjadi kejutan besar.

Itu memang benar-benar niatnya, bahkan ia menghabiskan malam sebelum konferensi untuk mempersiapkan kemungkinan jawaban bersama tim hubungan masyarakat miliknya dan gurunya, tetapi ia merasa sangat gugup ketika duduk di hadapan sekitar 100 jurnalis, dan meminta untuk menjawab dalam bahasa Inggris.

Meski demikian, sang pemain berjanji akan terus berlatih bahasa Spanyol agar bisa mengambil langkah ini dalam waktu dekat.

Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Premier League

08 Nov 2026

AVL

AVL

ATM

ATM

LaLiga

08 Nov 2026

BAR

BAR

Dan hal itu tidak akan memakan waktu lama, karena orang-orang dekatnya menegaskan bahwa ia membuat kemajuan besar dalam mempelajari bahasa tersebut, ia juga menyadari bahwa menguasainya bukan sekadar sarana untuk menghormati budaya, melainkan juga mencerminkan keinginannya untuk menghabiskan bertahun-tahun mengenakan kostum Barcelona.

Faktanya, Gordon telah merencanakan segalanya sejak mengetahui bahwa ia akan menghadapi Aston Villa, dan ia menyadari bahwa ada kemungkinan ia tampil di konferensi pers, mengingat ia adalah satu-satunya pemain Inggris dalam daftar tim.

Namun Gordon menyadari, ketika melihat kehadiran media yang begitu besar, bahwa saat itu mungkin bukan waktu yang tepat untuk menjalani pengalaman ini.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google