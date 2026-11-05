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Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 15.00 Athens Olympic Stadium

Pertandingan antara Panathinaikos dan CSKA Sofia dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

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Panathinaikos menghadapi laga ini dengan catatan sempurna, yakni lima kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Terbaru, klub Yunani itu mengalahkan AEK Athena 2-0 di Super League. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan meyakinkan 5-1 atas Asteras Tripolis. Di Conference League, Panathinaikos menundukkan Qairat Almaty 5-1. Secara keseluruhan, mereka mencetak 11 gol dan hanya kebobolan 3 gol dalam lima laga terakhir.

Performa CSKA Sofia jauh lebih naik-turun: Dalam lima pertandingan terakhir, klub itu meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir imbang tanpa gol melawan PFK Slavia Sofia. Di Conference League, CSKA Sofia bermain imbang 2-2 dengan FC Nordsjälland, tetapi sebelumnya kalah 1-2 dari AS Monaco.

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Susunan pemain

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Performa

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Rekor pertemuan

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Klasemen