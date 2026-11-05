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Conference League
team-logoPanathinaikos
Athens Olympic Stadium
team-logoCSKA Sofia
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Panathinaikos vs CSKA Sofia hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Panathinaikos vs CSKA Sofia
Panathinaikos
CSKA Sofia
Conference League

Panathinaikos menghadapi CSKA Sofia di Conference League. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Athens Olympic Stadium

Pertandingan antara Panathinaikos dan CSKA Sofia dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Panathinaikos vs. CSKA Sofia hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Panathinaikos dan CSKA Sofia?

Panathinaikos menghadapi laga ini dengan catatan sempurna, yakni lima kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Terbaru, klub Yunani itu mengalahkan AEK Athena 2-0 di Super League. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan meyakinkan 5-1 atas Asteras Tripolis. Di Conference League, Panathinaikos menundukkan Qairat Almaty 5-1. Secara keseluruhan, mereka mencetak 11 gol dan hanya kebobolan 3 gol dalam lima laga terakhir.

Performa CSKA Sofia jauh lebih naik-turun: Dalam lima pertandingan terakhir, klub itu meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir imbang tanpa gol melawan PFK Slavia Sofia. Di Conference League, CSKA Sofia bermain imbang 2-2 dengan FC Nordsjälland, tetapi sebelumnya kalah 1-2 dari AS Monaco.

PAO

PAO - Performa

ATT
M5-1
KAL
M1-5
VOL
M0-1
ARI
M2-1
AEK
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
CSS

CSS - Performa

ASM
K1-2
NES
M0-2
FCN
S2-2
LUR
M2-0
SSO
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Susunan pemain

Susunan Pemain Panathinaikos vs CSKA Sofia

4-3-3
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Formasi
CSKA Sofia crest
CSKA Sofia
CSS
5-4-1
I. PenaI. PenaG. KyriakopoulosG. KyriakopoulosR. van DrongelenR. van DrongelenS. de VrijS. de VrijD. CalabriaD. CalabriaV. TabordaV. TabordaK. KangwaK. KangwaI. LouzaI. LouzaS. Andino ValenciaS. Andino ValenciaL. GarciaL. GarciaE. RastoderE. RastoderF. LapoukhovF. LapoukhovA. MartinoA. MartinoT. IvanovT. IvanovPastorPastorD. AlmeidaD. AlmeidaJ. GbaminJ. GbaminI. PittasI. PittasS. SensiS. SensiA. YordanovA. YordanovI. SoletI. SoletL. GodoyL. Godoy
CSKA Sofia crest
CSKA Sofia
CSS
4-3-3
Panathinaikos

Susunan Pemain Utama

CSKA Sofia

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Neestrup
  • M. Gisdol

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Performa

PAO

PAO - Performa

ATT
M5-1
KAL
M1-5
VOL
M0-1
ARI
M2-1
AEK
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
CSS

CSS - Performa

ASM
K1-2
NES
M0-2
FCN
S2-2
LUR
M2-0
SSO
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Rekor pertemuan

Head to Head

PanathinaikosSeriCSKA Sofia
2
0
0
Europa League
Panathinaikos badge
Panathinaikos
PAO
2
CSKA Sofia badge
CSKA Sofia
CSS
1
FT
Europa League
CSKA Sofia badge
CSKA Sofia
CSS
0
Panathinaikos badge
Panathinaikos
PAO
1
FT
3Gol yang Dicetak0
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/2

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321051+47
M
S
M
2
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
S
M
M
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
5
AjaxAjaxAJX
320173+46
M
M
K
6
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
7
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
8
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
9
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
K
M
M
10
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
11
FreiburgFreiburgSCF
320145-16
M
K
M
12
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
13
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
15
AtalantaAtalantaATA
31114404
S
K
M
16
BragaBragaBRA
311123-14
S
M
K
17
GentGentGNT
311112-14
S
K
M
18
ThunThunTHU
310232+13
M
K
K
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
310234-13
K
M
K
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
21
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
22
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
23
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
302156-12
S
S
K
24
AGFAGFAGF
302112-12
S
S
K
25
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
S
K
S
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
28
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
29
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301226-41
K
K
S
32
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
S
K
K
33
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
301226-41
S
K
K
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
S
K
K
35
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301216-51
K
K
S
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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