Javier Tebas, presiden La Liga, kembali melancarkan serangan terhadap Real Madrid dan Florentino Perez, dengan memanfaatkan partisipasinya dalam Konferensi Nasional Pertama tentang Jurnalisme dan Olahraga di Galicia, untuk melontarkan kritik tajam kepada klub kerajaan tersebut dan proyek Super League.

Tebas menyebut Real Madrid sebagai "tim yang paling membangkang di Spanyol", merujuk pada perbedaan visinya tentang masa depan sepakbola dengan model yang dibela oleh La Liga, demikian menurut situs Prancis "Foot Mercato".

Presiden La Liga itu juga memperingatkan tentang kembalinya proyek Super League ke permukaan, menegaskan bahwa penghentian proyek dalam bentuknya saat ini tidak berarti berakhirnya gagasan tersebut, seraya menambahkan: "Jika kita tidak bertindak, kita akan menghadapi sistem sepakbola dua tingkat."

Tebas berpandangan bahwa menjaga keseimbangan sepakbola Eropa menuntut keberlanjutan model yang ada saat ini, dengan memastikan keberadaan klub-klub besar di samping klub-klub yang lebih kecil dalam satu sistem.

Ia menambahkan: "Kami telah membangun sepakbola yang luar biasa selama 20 tahun, dan kami harus membelanya, serta tidak boleh membiarkannya hilang. Di dalam kereta ini ada lokomotif, seperti Real Madrid dan Barcelona, tetapi kami juga membutuhkan gerbong."

Tebas juga membela sistem distribusi hak siar televisi yang berlaku saat ini, sementara ia menolak berkomentar mengenai harga tiket pertandingan El Clasico mendatang, dengan menegaskan bahwa penetapannya menjadi kewenangan klub-klub itu sendiri.







