Palestina Hancurkan China dengan Lima Gol di Kandang Sendiri

Timnas Palestina meraih kemenangan besar atas timnas China (5-0), dalam laga uji coba yang digelar hari Jumat ini di Stadion Chongqing Longxing, pada penutupan pemusatan latihan "Al-Fida'i" di China.

Asad Al-Hamlawi membuka keunggulan pada menit ke-16 lewat tembakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, setelah menerima umpan dari Oday Dabbagh, dan gol tersebut disahkan setelah peninjauan teknologi video. Al-Hamlawi kemudian kembali menambah gol kedua pada menit ke-22 setelah umpan dari Zaid Qunbar, yang juga dikonfirmasi oleh teknologi video.

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Pada menit kelima masa tambahan waktu babak pertama, Oday Dabbagh mencetak gol ketiga lewat tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti, setelah umpan dari Ameed Mahajna, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Palestina tiga gol tanpa balas.

Timnas China melakukan lima pergantian pemain di antara dua babak, tetapi hal itu tidak menghentikan Al-Fida'i. Pada menit ke-54, Dabbagh menambah gol pribadinya yang kedua sekaligus gol keempat untuk Palestina lewat tembakan kaki kanan dari sisi kanan kotak penalti.

Timnas China berusaha memperkecil ketertinggalan, dan dua tendangan bebas langsung mereka membentur tiang kanan. Yang pertama dilepaskan Wang Shangyuan pada menit ke-68, dan yang kedua dilepaskan Liu Yang pada menit ke-79.

Pada menit ketiga masa tambahan waktu, Ahmed Al-Qaq mencetak gol kelima lewat tembakan kaki kanan dari tengah kotak penalti. Al-Qaq sebelumnya masuk menggantikan Dabbagh pada menit ke-82.

Pemain Palestina Khaled Al-Nabris mendapat kartu kuning pada menit ke-50, sementara pemain China Gao Zhunyi mendapat kartu kuning pada menit ke-68 akibat tekel keras.

Sebelumnya pada pemusatan latihan yang sama, timnas Palestina meraih kemenangan atas Tajikistan dengan skor (4-2), di mana Asad Al-Hamlawi mencetak dua gol.