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Pertandingan antara Barcelona dan tuan rumah Deportivo La Coruña pada Minggu ini dalam ajang La Liga Spanyol diwarnai kontroversi besar terkait keputusan wasit.

Barcelona bertandang ke markas Deportivo La Coruña pada Minggu malam ini di Stadion Riazor dalam lanjutan pekan ke-14 La Liga Spanyol.

Pertandingan berlangsung seru, diwarnai banyak gol dan peluang yang terbuang, serta kontroversi keputusan wasit.

Lamine Yamal membawa Barcelona unggul pada menit ke-2, tetapi Pierre-Emerick Aubameyang menyamakan kedudukan pada menit ke-9.

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Para pemain Barcelona memprotes pengesahan gol tersebut dan menegaskan adanya pelanggaran yang dilakukan pemain asal Gabon itu terhadap Cubarsí.

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Sementara itu, Iturralde González, pakar perwasitan untuk radio "Cadena SER" dan harian "AS", mengatakan: "Tidak ada apa-apa, golnya sah."

Tepat sebelum babak pertama berakhir, Barcelona juga menuntut kemungkinan penalti akibat sentuhan tangan Aubameyang, tetapi penalti tidak diberikan dan VAR tidak melakukan intervensi.

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Iturralde menilai Barcelona seharusnya mendapatkan penalti.

Pakar perwasitan itu mengatakan: "Ada gerakan tangan ke arah bola, jadi Barcelona layak mendapatkan penalti."

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Kemudian di babak kedua, para pemain Barcelona dua kali menuntut kemungkinan penalti.

Yang pertama karena Gordon terjatuh, sedangkan yang kedua karena Lamine Yamal kemungkinan terinjak di dalam kotak penalti. Wasit tidak melihatnya sebagai pelanggaran, begitu pula Iturralde, yang menegaskan bahwa Barca tidak layak mendapatkan penalti dalam kedua situasi tersebut. "Tidak ada apa-apa," ujarnya.