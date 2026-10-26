Para pemain Real Madrid menuntut penalti pada babak kedua pertandingan melawan Barcelona, Minggu kemarin, namun wasit Juan Martinez Munuera menolaknya.

Real Madrid mengalahkan rival tradisionalnya, Barcelona, dengan skor 2-1 dalam El Clasico putaran pertama Liga Spanyol, di Stadion Spotify Camp Nou.

Pada menit ke-69, para pemain Real Madrid menuntut penalti karena dianggap terjadi handball dari Alejandro Balde saat ia berduel dengan Kylian Mbappe di dalam kotak penalti.

Iturralde Gonzalez, pakar perwasitan untuk surat kabar "AS" dan radio "Cadena SER", mengatakan: "Tidak ada yang tidak wajar, itu hanya permainan sepak bola. Keduanya sama-sama berebut bola, dan bola itu mengenai tangan Balde yang berada di bagian bawah tubuhnya."

Ia melanjutkan: "Lengannya berada dalam posisi yang wajar untuk berebut bola. Memang benar bola itu menyentuh tangannya, namun handball seperti itu tidak layak dihukum."