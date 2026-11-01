Pakar wasit mengungkap fakta di balik dua penalti Mbappe dan Diomande

Menit kesepuluh laga antara Real Madrid dan Racing Santander diwarnai kontroversi wasit yang luas, setelah wasit Munuera Montero menunjuk titik penalti untuk Kylian Mbappe, menyusul kontak dengan bek tuan rumah Prati di dalam kotak penalti.

Penyerang Prancis itu melesat ke arah gawang, sebelum lengan Prati menyentuh dadanya, hingga ia terjatuh ke tanah dan wasit menunjuk titik penalti, di tengah keterkejutan suporter Racing dan protes para pemainnya.

Namun Iturralde Gonzalez, mantan wasit Spanyol, menolak keputusan itu secara tegas, menilai bahwa kontaknya sangat ringan dan tidak layak dianggap sebagai pelanggaran, dan berkata: "Tidak ada apa-apa. Itu bukan penalti."

Kontroversi semakin memuncak akibat tidak adanya intervensi teknologi asisten wasit video "VAR" untuk membatalkan keputusan tersebut, yang mendorong Iturralde membandingkannya dengan kejadian pada pertandingan Getafe sekitar satu jam sebelumnya, di mana teknologi itu melakukan intervensi pada sebuah momen yang ia anggap serupa dari segi sifat kontaknya.

Iturralde mengatakan bahwa konsistensi keputusan wasit menuntut adanya intervensi teknologi video pada kedua kasus tersebut, dan menambahkan: "Jika teknologi video melakukan intervensi pada pelanggaran Getafe, maka ia juga harus melakukan intervensi di sini," sembari menegaskan bahwa penilaian tingkat kekerasan kontak harus tunduk pada standar yang sama, baik pada kejadian ini maupun lainnya.

Catatan soal wasit tidak berhenti pada penalti Mbappe, karena beberapa menit sebelumnya Diomande menuntut dianugerahi penalti, setelah Mantilla menginjak ujung kakinya di dalam kotak penalti, tetapi Munuera Montero memutuskan permainan tetap dilanjutkan.

Pada kejadian ini, Iturralde sepakat dengan keputusan wasit, menjelaskan bahwa kontaknya ringan dan tidak layak dianggap sebagai penalti, meskipun Diomande sempat berjalan pincang selama beberapa menit, sebelum pulih dan melanjutkan pertandingan secara normal.