Pakar wasit menegaskannya: apakah Pereira layak diusir saat menghadapi Al-Khaleej?

Laga Al-Ittihad kontra Al-Khaleej, Sabtu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan pertama Liga Roshn Saudi, diwarnai situasi wasit yang kontroversial setelah wasit mengacungkan kartu merah kepada pemain "Sang Kolonel" Pereira selama babak kedua.

Al-Ittihad hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Al-Khaleej di awal perjalanannya di Liga Roshn, dalam pertandingan yang menyuguhkan persaingan sengit antara kedua tim, sebelum akhirnya "Sang Kolonel" terpaksa menuntaskan laga dengan sepuluh pemain menyusul kartu merah Pereira.

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Kartu merah Pereira terjadi pada menit ke-57 pertandingan, setelah wasit video asisten turun tangan untuk meninjau situasi tersebut, sebelum wasit menegaskan keputusannya dengan mengacungkan kartu merah kepada pemain Al-Ittihad.

Momen tersebut memicu perdebatan di kalangan penonton, terutama mengingat pentingnya keputusan itu dan dampak langsungnya terhadap jalannya pertandingan, di tengah keharusan Al-Ittihad menuntaskan lebih dari setengah jam laga dengan pemain berkurang.

Dari sisinya, pakar perwasitan Saad Al-Kathiri mengakhiri perdebatan mengenai keabsahan keputusan kartu merah bagi pemain Al-Ittihad, dengan menegaskan bahwa intervensi teknologi video sudah tepat, dan bahwa kartu merah tersebut merupakan hasil pelanggaran yang menuntut hukuman maksimal.

Al-Kathiri menjelaskan bahwa Pereira melakukan pelanggaran dengan menggunakan kekuatan berlebihan terhadap pemain Al-Khaleej, dengan menilai bahwa tekel itu masuk dalam kategori "permainan kasar", sehingga keputusan mengeluarkannya sudah benar dari sisi perwasitan.

Keputusan wasit tersebut menambah masalah baru bagi Al-Ittihad sepanjang pertandingan, setelah tim terpaksa bermain dengan 10 pemain, hingga akhirnya hanya meraih hasil imbang 1-1, dan kehilangan dua poin di awal perjalanannya di Liga Roshn.