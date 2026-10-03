Pakar perwasitan sekaligus mantan wasit internasional Mesir, Reda El Beltagy, mengomentari momen ketika para pemain Timnas Arab Saudi menuntut penalti, dalam laga melawan Qatar pada Sabtu malam ini di semifinal Piala Teluk Arab (Teluk 27).

Menit ke-111 menyaksikan tembakan keras Abdullah Al Hamdan, bintang Timnas Arab Saudi, yang membentur tangan salah satu pemain Qatar di dalam kotak penalti, tetapi wasit menolak memberikan penalti.

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Mengenai momen ini, El Beltagy mengatakan dalam pernyataan khusus kepada "Kooora": "Saya tidak melihatnya sebagai penalti, meskipun saya berbeda pendapat dengan tafsir aturannya. Saya sama sekali tidak melihat adanya unsur kesengajaan, jadi itu bukan penalti".

Pertandingan berakhir dengan kemenangan Arab Saudi melalui adu penalti, di Stadion Al Inma di King Abdullah Sports City (Al Jawhara Al Musyi'ah) di kota Jeddah, setelah waktu normal dan waktu tambahan berakhir dengan skor kacamata, sehingga tuan rumah memastikan tiket menghadapi pemenang dari laga antara Uni Emirat Arab dan Oman.

Arab Saudi sebelumnya memuncaki Grup Satu Piala Teluk dengan koleksi 9 poin, unggul atas Oman sang runner-up yang mengumpulkan 4 poin.

Di sisi lain, Qatar melaju ke semifinal setelah menempati posisi runner-up Grup Dua dengan koleksi 7 poin, tertinggal selisih gol dari Uni Emirat Arab yang memuncaki grup.



