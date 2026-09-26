Laga antara Inggris dan Spanyol pada Sabtu malam, yang berakhir dengan kemenangan Matador 3-2 di UEFA Nations League, diwarnai sejumlah insiden kontroversial terkait keputusan wasit.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa pemain Inggris Jude Bellingham terjatuh setelah tekel dari Rodri, sebuah momen yang awalnya ditangani oleh wasit asal Italia Massa dengan meminta pemain Inggris itu bangkit dan melanjutkan permainan.

Namun, wasit video (VAR) tidak melihat situasi tersebut dengan cara yang sama, dan memanggil wasit lapangan untuk meninjau tayangan ulang.

Setelah menyaksikan insiden itu, Massa mengubah keputusannya dan memberikan penalti, sebuah keputusan yang menurut Iturralde Gonzalez, analis perwasitan di radio SER dan surat kabar AS, seharusnya tidak diberikan.

Gonzalez berkata, "Bagi saya, Jude Bellingham sengaja menjatuhkan diri sebelum terjadi kontak apa pun dengan Rodri. Tidak ada penalti."

Pada akhirnya, Harry Kane mengeksekusi penalti tersebut dan mengirim bola ke mistar gawang, sebuah tendangan yang juga menjalani peninjauan wasit video (VAR), namun kali ini karena penyerang Inggris itu menyentuh bola dua kali.

Iturralde menjelaskan, "Sesuai prosedur wasit video (VAR), disebutkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutor penalti atau penjaga gawang harus ditinjau."

Massa pun memberikan tendangan bebas tidak langsung, sesuai dengan aturan yang menyatakan, "Jika penyerang menyentuh bola dua kali. Jika bola masuk ke gawang, penalti diulang. Namun jika bola tidak masuk, diberikan tendangan bebas tidak langsung."