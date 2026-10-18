Seorang pakar perwasitan menyampaikan pendapatnya mengenai insiden yang melibatkan pemain Real Madrid asal Turki, Arda Guler, dalam laga melawan Sevilla pada Minggu malam ini di Liga Spanyol.

Pertandingan tersebut diwarnai sebuah insiden yang memicu perdebatan besar, di mana para pemain Sevilla menuntut agar Arda Guler diusir karena memukul rekan mereka, Peque Fernandez, dengan sikut.

Detail insiden itu berawal dari aksi Peque Fernandez yang menarik kaus Guler dalam salah satu serangan balik Real Madrid, sehingga pemain Turki itu merespons dengan sikutan yang membuat lawannya terjatuh ke tanah. Hal tersebut mendorong peninjauan kasus melalui teknologi video assistant referee "VAR" untuk memeriksa kemungkinan dikeluarkannya kartu merah.

Setelah peninjauan yang berlangsung sekitar 3 menit, wasit tidak mengeluarkan kartu merah untuk Guler, dan permainan dilanjutkan tanpa pemberian kartu kuning kepadanya.

Di sisi lain, Iturralde Gonzalez, pakar perwasitan, mengatakan kepada surat kabar "AS" dan radio "Cadena SER": "Sepertinya ada sesuatu, tetapi tidak ada tayangan ulang yang jelas untuk memastikannya".

Ia melanjutkan: "Saya melihat dia merentangkan tangannya, tetapi Anda tidak bisa melihat tangan itu membentur wajahnya karena gambarnya sangat buruk. Ini sangat disayangkan: jika kita adalah liga terbaik di dunia, kualitas tayangan ulang seharusnya tidak seperti ini".