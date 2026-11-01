Pakar perwasitan membongkar "standar ganda" VAR setelah penalti Real Madrid

Real Madrid mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-10, saat menghadapi Racing pada Minggu malam, dalam pekan ke-11 LaLiga.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Kylian Mbappe melaju ke dalam kotak penalti dan mengalami kontak ringan dengan lengan Prati di area otot dada, sebelum akhirnya terjatuh ke tanah.

Wasit Munuera Montero menunjuk titik penalti, di tengah kekagetan para pendukung Racing Santander. Kontak itu memang terjadi, tetapi sangat terbatas, dan jelas tidak cukup untuk menilainya sebagai pelanggaran.

Iturralde Gonzalez, mantan wasit dan analis perwasitan surat kabar AS serta radio Cadena SER mengatakan, "Ini bukan penalti."

Penyebab kontroversi adalah teknologi VAR tidak melakukan intervensi, dengan alasan adanya kontak antara kedua pemain. Hal ini bertentangan dengan apa yang terjadi dalam pertandingan Getafe hanya satu jam sebelumnya, ketika teknologi tersebut melakukan intervensi dalam situasi serupa, meski kontaknya sangat ringan, sampai pada titik hampir ada kesepakatan bersama bahwa kontak itu tidak cukup untuk dinilai sebagai pelanggaran, kendati memang terjadi.

Iturralde mengatakan, "Jika teknologi VAR melakukan intervensi pada pelanggaran di laga Getafe, maka ia juga harus melakukan intervensi di sini. Dari sisi konsistensi keputusan perwasitan, jika terjadi intervensi dalam situasi itu karena ada tangan yang mengenai wajah salah satu pemain, maka harus ada intervensi juga dalam situasi ini."

Ia melanjutkan, "Jika ada intervensi dalam sebuah situasi yang di dalamnya terdapat kontak dan dinilai seberapa kuat kontaknya, lalu mengapa tidak ada intervensi untuk menilai kekuatan kontak yang ini? Orang-orang sudah tidak lagi memahami cara kerja teknologi VAR."

Beberapa menit sebelumnya, muncul situasi lain yang berpotensi menjadi tendangan penalti bagi Diomande, setelah Mantilla menginjak ujung kaki pemain asal Pantai Gading tersebut, tetapi wasit Munuera Montero tidak menilainya sebagai pelanggaran apa pun.

Iturralde menilai bahwa wasit mengambil keputusan yang tepat dalam situasi ini, dengan mengatakan, "Ini hanya insiden kebetulan, bukan apa-apa, bukan penalti."