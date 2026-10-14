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imago-sport-1084536380.jpgLaPresse
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Pakar perwasitan memberi putusan: apakah Endrick layak mendapat penalti melawan Roma?

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Champions League
Endrick
K. Mbappe
Italia
Spanyol
Brasil
Prancis

Ia menyampaikan pendapatnya soal anulir gol Mbappe

Seorang pakar perwasitan mengungkapkan pendapatnya mengenai beberapa insiden kontroversial dalam laga Roma melawan tamunya Real Madrid, Rabu malam ini, pada matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Dimulai dari menit ke-64, ketika Real Madrid menuntut penalti setelah striker asal Brasil, Endrick, terjatuh di dalam kotak penalti usai berbenturan dengan kiper Jouliny.

Wasit François Letexier menolak permintaan para pemain Real Madrid untuk mendapatkan penalti.

Iturralde Gonzalez, pakar perwasitan, mengatakan kepada surat kabar "AS" dan radio "Cadena SER" bahwa keputusan tersebut sudah tepat.

Ia melanjutkan: "Endrick berpura-pura terjatuh, bahkan ia layak mendapat kartu kuning."

 Tiga menit berselang, datang insiden berikutnya, yaitu gol Kylian Mbappe yang dianulir.

Pakar perwasitan itu menegaskan bahwa keputusan tersebut juga sudah tepat, karena ia menerima bola dari Diomande dalam posisi offside.

Ia berkata: "Tubuhnya lebih maju. Itu keputusan yang sulit, tapi permainan tersebut offside."

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