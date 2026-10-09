Seorang pakar perwasitan mengungkapkan sejauh mana penyerang Al-Diriyah asal Uruguay, Darwin Nunez, berhak mendapatkan tendangan penalti dalam laga melawan Al-Nassr di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Nassr bertemu Al-Diriyah, hari Jumat ini, di Stadion Al-Awwal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Beberapa menit sebelum berakhirnya babak pertama, Darwin Nunez menuntut tendangan penalti dengan alasan dirinya dilanggar oleh Awad Aman, bek Al-Nassr, di dalam kotak penalti.

Benar saja, wasit pertandingan kembali meninjau teknologi video untuk melihat insiden tersebut, tetapi ia kembali tanpa memberikan tendangan penalti, di tengah keheranan penyerang asal Uruguay itu yang menegaskan bahwa dirinya telah dijatuhkan.

Pakar perwasitan Mohammed Kamal Risha mendukung keputusan wasit pertandingan, dan menegaskan bahwa benturan yang terjadi di dalam kotak penalti Al-Nassr tidak layak untuk dihadiahi tendangan penalti.

Risha mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Riyadiah" Arab Saudi: "Benturan antara Awad Aman, bek Al-Nassr, dan Darwin Nunez, penyerang Al-Diriyah, adalah hal yang wajar, dan tidak sampai pada pelanggaran."

Ia menambahkan: "Tidak ada tendangan penalti, dan melanjutkan permainan adalah keputusan yang tepat dari wasit setelah meninjau insiden di layar VAR."