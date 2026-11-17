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Seorang pakar perwasitan mengakhiri perdebatan seputar kartu merah yang diterima Ali Lajami, bek Al Hilal, bersama timnas Arab Saudi dalam laga uji coba melawan Uzbekistan.

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Timnas Arab Saudi kalah 1-2 dari Uzbekistan dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa hari ini di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar, dalam laga uji coba kedua mereka pada jeda internasional kali ini.

Arab Saudi menutup babak pertama dalam posisi tertinggal 1-2, sehingga sang pelatih asal Yunani, Georgios Donis, melakukan enam pergantian pemain di awal babak kedua, salah satunya memasukkan Ali Lajami untuk menggantikan Abdulelah Al-Amri, bek Al Nassr.

Selain itu, kiper Abdulquddus Atiah masuk menggantikan Hamed Al-Shanqiti, duet bek sayap Nawaf Boushal dan Faris Abdi menggantikan Saud Abdulhamid dan Moteb Al-Harbi, Mukhtar Ali di lini tengah menggantikan Abdullah Al-Khaibari, serta Abdullah Al-Hamdan sebagai penyerang menggantikan Firas Al-Buraikan.

Namun, Lajami justru menambah kesulitan Arab Saudi setelah diganjar kartu merah langsung pada menit ke-50 pertandingan akibat tekel keras terhadap salah satu pemain Uzbekistan di lini tengah.

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Kartu merah tersebut memicu kemarahan para pemain Arab Saudi, yang mendatangi wasit dan memprotes keras keputusannya. Namun, sang pengadil tetap pada keputusannya setelah meninjau tayangan VAR.

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Pakar perwasitan asal Yordania, Ahmed Abu Khadija, mengomentari insiden tersebut dalam pernyataannya kepada jaringan media Arab Saudi, "Al-Maidan".

"Keputusan mengusir Ali Lajami, pemain timnas Arab Saudi, saat melawan Uzbekistan sudah tepat karena ia menggunakan kekuatan berlebihan," ujar Abu Khadija.

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Ini merupakan kartu merah pertama yang diterima Ali Lajami bersama timnas Arab Saudi, sehingga namanya masuk dalam daftar hitam. Insiden itu terjadi dalam penampilan ke-27 sejak ia pertama kali dipanggil memperkuat Arab Saudi pada November 2019 di bawah arahan pelatih asal Prancis, Hervé Renard.

Meski begitu, kartu merah ini bukan yang pertama dalam karier Lajami secara keseluruhan. Ia pernah menerima dua kartu merah bersama klub lamanya, Al Nassr, dan keduanya terjadi di ajang Liga Champions Asia.

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Kartu merah pertama sekaligus yang paling terkenal terjadi pada 19 Oktober 2021, saat menghadapi klubnya saat ini, Al Hilal, di babak semifinal Liga Champions Asia, dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 1-2.

Sekitar dua tahun kemudian, tepatnya pada 27 November 2023, Lajami kembali diusir wasit saat membela Al Nassr dalam laga melawan klub Iran, Persepolis, pada matchday kelima fase grup, yang berakhir imbang tanpa gol.

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Sebelum berseragam Al Nassr, bek Arab Saudi itu hanya sekali menerima kartu merah bersama Al Khaleej, tepatnya pada 10 Desember 2016, saat menang 4-2 atas Al Fateh pada pekan ke-12 Liga Roshn.

Sebagai catatan, kekalahan ini merupakan yang pertama bagi Arab Saudi sejak takluk 0-4 dari Spanyol pada matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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Sejak saat itu, Arab Saudi telah menjalani tujuh pertandingan, yakni satu laga di Piala Dunia, lima laga di Piala Teluk ke-27, dan satu laga uji coba, dengan catatan lima kemenangan dan dua hasil imbang, sebelum akhirnya kalah dari Uzbekistan.

Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Donis bersama timnas Arab Saudi sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala pada April lalu. Sebelumnya, ia sempat kalah dari Ekuador dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026.