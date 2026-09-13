Lima pertandingan kompetitif, lima kemenangan, tiga kali tanpa kebobolan, start Bundesliga terbaik sejak 2015 - Borussia Dortmund sedang melaju mulus saat ini. Wajah awal musim Westfalen yang baru saja dimulai ini mirip dengan musim lalu: BVB sulit dikalahkan, pertahanan kokoh, dan di depan mereka tampil efektif. Tentu tak banyak hal yang lebih tidak menyenangkan ketimbang harus memainkan pertandingan sepak bola melawan tim asuhan pelatih Niko Kovac.

Memang, musim ini masih sangat dini, sehingga tak perlu terlalu lama berkutat dengan pro dan kontra dari situasi yang tergambar tersebut. Masih banyak hal yang bisa terjadi, banyak hal yang bisa berkembang, dan untuk penilaian yang benar-benar mendasar masih dibutuhkan lebih banyak pertandingan yang sudah dijalani.

Namun, ada satu hal yang sudah bisa dicatat saat ini: Dortmund secara permainan masih terjebak dalam dilema Kovac yang sudah dikenal sukses itu. Di titik ini, tugas untuk sang pelatih sudah dirumuskan dengan jelas oleh para petinggi klub sebelum musim dimulai. "Tentu kami sekarang juga ingin melangkah ke tahap berikutnya," kata direktur pelaksana olahraga Lars Ricken. Rekannya, Carsten Cramer, berbunyi demikian: "Kerja keras dan spektakel harus saling melengkapi, kami ingin memberi penekanan di area ini."

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BVB terlalu unggul atas Paderborn? "Saya sama sekali tidak melihatnya seperti itu"

Sejauh ini, keduanya belum tercapai. Memang, BVB menjalani musim panas transfer yang menjanjikan dan juga mendatangkan Joey Veerman, seorang pemain yang di lini tengah mampu membongkar pola U ala Kovac yang biasa dalam pembangunan serangan serta memberi lebih banyak variasi. Namun sejauh ini, struktur build-up yang minim inspirasi itu masih belum membaik - dan itu sepenuhnya terlepas dari susunan personel yang berbeda-beda atau efek sisa dari sebuah laga Liga Champions.

Mengapa BVB begitu dominan, itulah pertanyaan yang diajukan kepada Ralf Kettemann pada Sabtu sore setelah kekalahan 0-3 Paderborn di Signal Iduna Park oleh Sky. Pelatih tim promosi itu memberikan jawaban yang tepat: "Saya sama sekali tidak melihatnya seperti itu." Bagi Kettemann, perbedaan antara kedua tim terletak pada efisiensi di sepertiga akhir.

Penilaian itu juga benar. SCP yang sebelumnya dan hingga kini masih tanpa gol, dibandingkan Borussia justru menunjukkan rancangan permainan yang lebih matang dan rencana yang terlihat jelas saat menguasai maupun tanpa bola. Saat jeda, tim tamu unggul dalam statistik sentuhan bola di kotak penalti lawan dengan 15:8 dan 5:1 untuk tembakan di dalam kotak penalti.

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BVB masih kekurangan ide bermain kolektif yang dieksekusi bersama

Namun, Dortmund unggul 1-0 karena satu serangan balik yang dibangun dengan baik (!), dibantu oleh kesalahan di lini pertahanan Paderborn, sudah cukup untuk itu. Terlepas dari itu, BVB mengalami kesulitan besar untuk melepaskan diri secara permainan dari pertahanan satu lawan satu tim Ostwestfalen tersebut dan membawa bola secara terencana ke arah gawang lawan. Salah satu sebabnya, jarak antarpan umpan terlalu besar.

Dengan bola di kaki, Westfalen dengan demikian masih kekurangan ide yang dijalankan secara kolektif. Hal itu juga sudah terlihat dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, ketika pemain kreatif Konstantinos Karetsas tidak absen seperti pada Sabtu. Hasilnya: melawan tim promosi, dari sisi permainan BVB sama sekali tidak menunjukkan dominasi, sepanjang pertandingan. Sebaliknya, tim Kovac masih hidup dari kualitas individunya, yang juga ditegaskan oleh dua gol indah dari pemain pengganti Felix Nmecha untuk mengunci skor akhir.

"Saya rasa kami tidak memainkan permainan terbaik kami. Kami kembali menemukan cara untuk menang. Itu pertanda bagus, tetapi kami membuatnya sulit untuk diri sendiri, khususnya di sepertiga akhir. Itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki," kata Ethan Nwaneri. "Itu kemenangan yang diraih dengan kerja keras, mereka tidak bermain bagus. Dalam rentang yang panjang mereka benar-benar kesulitan membongkar Paderborn, yang juga punya banyak bagian permainan pada babak kedua," demikian analisis pakar Sky Dietmar Hamann.

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Lagu lama BVB: sepak bola yang terbatas secara substansi

Fakta bahwa memang demikian seharusnya cukup mengkhawatirkan bagi Borussia. Dalam banyak fase pada 45 menit kedua - meski ada metronom baru Veerman dan masuknya Nmecha kemudian - Dortmund tidak mampu menenangkan permainan. Mereka memang mengejar gol kedua dan menciptakan peluang untuk itu, tetapi gol tersebut awalnya tak kunjung datang. Sebaliknya, Paderborn beberapa kali sempat mengancam potensi gol penyeimbang di sekitar kotak penalti Dortmund.

Ini lagu lama: tepat di titik inilah BVB harus segera meningkat, Kovac harus benar-benar mengembangkan tim ini lebih jauh. Jika tidak terjadi, hasilnya kemungkinan akan sama seperti musim lalu: sepak bola yang secara konsisten menjamin kemenangan dan poin, tetapi secara substansi begitu terbatas sehingga saat menghadapi lawan yang setara atau lebih kuat secara kualitas, batas kemampuannya cepat tercapai.

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BVB: Lima pertandingan, lima kemenangan - tetapi masih tanpa spektakel

Bagaimanapun, dari spektakel yang sering digaungkan itu belum terlihat apa pun dalam pertandingan-pertandingan sejauh ini. Sebab yang dimaksud bukanlah alur laga yang liar seperti saat menang 3-2 di Hoffenheim, ketika selama 60 menit tak ada apa pun yang terlihat dari BVB dan meski performa meningkat setelah tertinggal 0-2, pada akhirnya mereka menang dengan sangat beruntung. Juga bukan kepasifan kolektif pada Selasa lalu setelah unggul melawan Villarreal. Yang dimaksud adalah penampilan dominan, yang memancarkan kelas permainan, kematangan taktik, kepercayaan diri dalam penguasaan bola, dan ancaman gol yang konstan.

Sampai ke sana, Kovac masih punya banyak pekerjaan. Ia akan terus mendapat waktu dan kesempatan untuk itu. Banyaknya kemenangan berbicara jelas untuknya dan dalam sepak bola itulah mata uang yang paling penting. Termasuk melawan Paderborn. Terutama jika melihat statistik ini: dengan tiga poin atas SCP, sejak 2012/13 BVB baru memenangkan laga ke-38 (dari 61) melawan tim promosi. Bayern Munchen menang dalam 53 dari 60 duel semacam itu.

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