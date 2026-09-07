Striker Mahamadou Sangaré pindah dari Manchester City ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Al-Qadsiah FC. Penyerang timnas Prancis U-19 berusia 19 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029 bersama klub Saudi Pro League tersebut. Kedua klub sepakat untuk tidak mengungkap nilai transfernya.

Dengan merekrut pemain muda ini, Al-Qadsiah melanjutkan komitmennya mendatangkan talenta-talenta muda dari klub-klub top Eropa, setelah sebelumnya pada bursa transfer musim panas ini gelandang Belanda Tijjani Reijnders juga didatangkan dari Manchester City.

Sangare, yang sejauh ini hanya tampil untuk tim cadangan The Cityzens serta di UEFA Youth League, dengan demikian meninggalkan Manchester setelah baru satu tahun berada di sana. Sebelumnya, pemain ofensif itu sempat memperkuat tim-tim muda Paris Saint-Germain selama dua tahun.