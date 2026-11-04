Butuh ide permainan minum? Begini caranya: Setiap kali Fabio Silva mengatakan "the most important" dalam wawancara, tenggak satu gelas kecil minuman keras. Tapi hati-hati, Anda harus kuat minum!

Frasa itu, yang berarti "yang terpenting", muncul empat kali saja dalam pernyataannya kepada pers pada Sabtu malam setelah mencetak gol sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 2-2 Borussia Dortmund melawan Bayern Munich. Namun, dalam beberapa menit yang dihabiskan sang penyerang di zona campuran, jelas bahwa Silva kini juga punya frasa favorit kedua: "Everyone can see."

Salah satu contohnya: "Yang terpenting adalah mentalitas. Kami datang ke sini untuk menunjukkan bahwa kami ingin bersaing memperebutkan gelar dan tidak takut kepada tim mana pun. Saya pikir semua orang bisa melihat bahwa musim ini kami memiliki skuad papan atas untuk mengejar target-target besar," kata Silva, yang seperti rekan setimnya Nico Schlotterbeck yang hadir tak lama sebelumnya, juga memancarkan kepercayaan diri yang tercermin dalam kata-katanya.

Pemain asal Portugal itu sekali lagi tampil gemilang sebagai pemain pengganti di Munich. Golnya, mulai dari naluri membaca arah datangnya bola, sentuhan pertama yang disengaja agar ia langsung berada dalam posisi menembak, putaran badan di ruang sempit, hingga penyelesaian akurat, merupakan suguhan teknik yang memanjakan mata.

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Paco Alcacer? Fabio Silva Adalah Pemain Pengganti Terbaik Dalam Sejarah BVB!

"Ayah saya selalu mengatakan bahwa saya harus bisa 'mencium' bola di kotak penalti. Dan saya berada di tempat yang tepat untuk memanfaatkan bola muntah. Saya senang bisa membantu tim," katanya. Itu sudah menjadi gol kelima Silva dalam pertandingan kompetitif musim ini, sementara sepanjang musim lalu ia mencetak tiga gol. Tujuh kontribusi gol dalam 13 pertandingan merupakan catatan impresif bagi pemain yang hanya lima kali tampil sejak awal.

Bahkan, bisa dikatakan Silva memang pemain pengganti terbaik dalam sejarah klub Dortmund. Tentu saja, dalam kategori ini, nama yang pertama terlintas adalah mantan penyerang BVB Paco Alcacer, yang juga memegang rekor Bundesliga. Pemain asal Spanyol itu mencetak 12 gol setelah masuk sebagai pengganti untuk Dortmund antara 2018 dan 2020. Tidak ada pemain dalam sejarah liga yang lebih sering melakukannya.

Silva saat ini telah mencetak enam gol sebagai pemain pengganti selama membela Borussia Dortmund. Namun, jika mengesampingkan kriteria "gol" yang tentu saja bukan hal sepele, pemain berusia 24 tahun itu unggul atas Alcacer. Begitu memasuki lapangan, Silva langsung membawa energi yang menular, seketika memengaruhi permainan, kerap membuka diri untuk menerima umpan, dan menghadirkan ancaman sebagai pencetak gol maupun pemberi assist. Etos kerjanya sebagai pemain pengganti sungguh patut diacungi jempol.

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Fabio Silva Tujuh Kali Membantu BVB Meraih Hasil Lebih Baik

Pengaruhnya juga terlihat dalam angka-angka. Dari total 17 kontribusi gol yang dicatatkan Silva dalam 52 pertandingan kompetitif untuk Dortmund, yakni delapan gol dan sembilan assist, tujuh di antaranya membantu BVB mengakhiri pertandingan dengan hasil lebih baik dibandingkan sebelum Silva masuk sebagai pengganti.

Padahal, sama sekali belum pasti bahwa pemain yang pernah sekali membela tim nasional itu akan menjalani musim ini di kawasan Ruhr. Pada musim panas, Silva dan orang-orang di sekelilingnya sangat berminat untuk pindah, hanya setahun setelah Dortmund membayar 22,5 juta euro kepada Wolverhampton Wanderers untuk mendapatkannya.

Musim sebelumnya, ketika ia berada di bawah bayang-bayang Serhou Guirassy yang menjadi pilihan utama, tampaknya terlalu membebani Silva. Pelatih Niko Kovac selalu mempertahankan Guirassy, bahkan saat sang penyerang mengalami paceklik gol yang mencolok. Silva memang mencatatkan sepuluh kontribusi gol yang lebih dari cukup baik, yakni tiga gol dan tujuh assist, tetapi ia hanya sepuluh kali masuk susunan pemain awal dalam 39 pertandingan kompetitif.

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Rumor Transfer Musim Panas: Begini Kata Fabio Silva Sekarang

"Selama bursa transfer, terlalu banyak kegaduhan seputar saya, tetapi itu normal dan merupakan bagian dari sepakbola," ujar Silva di Munich saat mengenang masa sekitar tiga bulan lalu itu. Perubahan sikap terjadi setelah pertemuan dengan Kovac dan direktur olahraga Ole Book. "Kami melakukan pembicaraan yang sangat baik sebelum bursa transfer ditutup. Saya merasa, dan saya juga sudah tahu, bahwa saya masih punya banyak hal untuk diberikan kepada klub ini. Saya masih bisa memberikan lebih banyak lagi. Saya senang bermain untuk klub ini dan para penggemarnya. Saya bahagia di sini," katanya.

Persoalan Silva adalah sejauh ini ia tampil jauh lebih baik untuk Dortmund sebagai pemain pengganti ketimbang saat bermain sejak awal. Ketika masuk susunan pemain awal, terkadang ia ingin melakukan terlalu banyak hal, terlalu banyak berpikir, sesekali terlalu bermain sendiri, dan terlalu memaksakan diri untuk menciptakan momen. Musim lalu, BVB hanya memenangi tiga dari sepuluh pertandingan ketika Silva dimainkan sejak awal. Dalam empat pertandingan di antaranya, ia bermain bersama Guirassy.

Kerja sama keduanya jelas membaik pada musim ini. Kedua penyerang itu tampak menikmati permainan saat berada di lapangan bersama, dan kerja sama mereka beberapa kali berjalan sangat baik. "Ini bukan hanya soal gol. Sebagai pemain, saya lebih dari sekadar pencetak gol," kata Silva. "Terlebih ketika saya berada di lapangan bersama Serhou. Kami bekerja sama dengan sangat baik. Dia salah satu pemain terbaik di posisinya. Saya belajar darinya setiap hari."

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Antara Bangku Cadangan Dan Susunan Pemain Awal: Fabio Silva Tampaknya Telah Menerima Perannya Di BVB

Lalu, frasa favorit barunya kembali muncul ketika ia menambahkan: "Semua orang bisa melihat bahwa terkadang kami bisa bermain bersama dan kami menikmatinya." Dengan itu, Silva merangkum posisinya: Terkadang mereka bermain bersama, terkadang ia berada di lapangan sejak sepak mula. Namun, di klub seperti BVB dan dengan pesaing seperti pemain asal Guinea itu, hal tersebut tidak akan selalu terjadi.

Silva tampaknya telah menerima kenyataan itu. Sikap murung dan sedikit merajuk yang masih sesekali terlihat pada tahun pertamanya dan juga saat Piala Super pada awal musim telah menghilang. Dan hasilnya terlihat: Penampilannya langsung membaik.

"Tentu saja saya lebih suka bermain sejak awal daripada duduk di bangku cadangan. Kalau saya mengaku sebaliknya, saya tidak akan sepenuhnya jujur," kata Silva. "Saya selalu berusaha tetap positif sepanjang pekan. Ketika tahu saya tidak bermain, tentu saya kesal pada awalnya, tetapi saya tahu saya bisa menjadi pemain penting bagi tim. Musim ini, saya menjadi pemain penting baik sebagai pemain utama maupun pemain pengganti."

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Apakah BVB Siap Meraih Gelar? "Itulah Senjata Kami Musim Ini"

Terlebih, sejauh ini terbukti bahwa para "finisher", istilah yang kerap digunakan Kovac untuk pemain penggantinya, memberikan pengaruh yang sangat besar. Dua belas kontribusi gol dari pemain pengganti BVB merupakan yang terbanyak di liga, bersama RB Leipzig. Jika hanya menghitung assist pemain pengganti Dortmund yang berujung gol, delapan assist setelah delapan pekan pertandingan menjadi rekor baru Bundesliga.

Tentu saja, pada tahap musim yang masih relatif awal ini, belum diketahui ke mana semua ini akan bermuara. Namun, pada Sabtu di area dalam Allianz Arena, terasa bahwa orang-orang di BVB menilai klub itu punya peluang meraih trofi tahun ini.

"Kami datang ke sini untuk menang. Itulah yang harus menjadi sikap kami musim ini," kata Silva, yang terakhir kali meraih gelar bersama PSV Eindhoven lebih dari tiga tahun lalu. "Kami memiliki banyak kualitas dalam tim. Dan kami tahu bahwa tahun ini kami punya tim yang fantastis. Para pemain yang tampil sejak awal dan para pemain yang masuk dari bangku cadangan selalu memberikan dampak. Itulah senjata kami musim ini: Semua saling mendukung, semua berada di perahu yang sama dan memberikan segalanya, karena para penggemar dan semua orang di klub pantas meraih gelar."

Fabio Silva: Catatan Penampilannya Bersama BVB