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Jesus Owono, penjaga gawang Andorra, masih mengurung diri di rumahnya setelah menyebabkan kematian Jesus de Miguel, pemain Tenerife.

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Surat kabar Marca menyebutkan bahwa Owono hampir tidak pernah keluar dari rumahnya, dan menjalani perawatan di bawah pengawasan para psikolog serta dokter Andorra. Ia mulai merasa secara bertahap pulih kembali sebagian kekuatannya, tetapi masih jauh dari mengembalikan kehidupan normalnya sedikit pun.

Faktanya, Owono belum kembali berlatih hingga saat ini, dan ia baru akan melakukannya ketika sudah siap. Namun kiper Andorra itu meminta klubnya untuk mencoba mengatur pertemuan dengan keluarga Jesus de Miguel, baik melalui surat, panggilan telepon, atau perjalanan ke kota Toledo, agar ia bisa berbagi rasa duka yang mereka rasakan dan menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada mereka.

Sang kiper sebenarnya sudah ingin menghubungi keluarga tersebut pada hari berikutnya setelah kecelakaan itu. Bahkan ia membahas dengan anggota keluarganya kemungkinan untuk menghadiri upacara pemakaman pemain itu, tetapi para pejabat Andorra dan orang-orang terdekatnya menasihatinya untuk membiarkan lebih banyak waktu berlalu sebelum mengambil langkah tersebut.

Owono kembali meminta untuk mencoba menjalin komunikasi dengan anggota keluarga mendiang, serta menyampaikan kepada mereka bahwa ia siap sedia membantu dan memberikan dukungan kepada mereka.

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Klub Andorra telah menghubungi klub Tenerife untuk membahas masalah ini, dan para pejabat klub meminta agar diberi lebih banyak waktu, demi menghormati masa berkabung yang sedang dialami keluarga tersebut.

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Dengan demikian, untuk saat ini harus menunggu hingga keluarga mendiang pemain itu memulihkan kestabilan psikologis mereka sebisa mungkin. Pada saat yang sama, Owono berusaha keluar dari kondisi psikologis yang sulit yang berat untuk dilewati, tanpa mengetahui hingga kini apakah ia akan kembali berlatih atau bermain bersama rekan-rekannya.

Situasi kiper Andorra itu masih rumit. Gerard Pique terus berada di sisinya dan memberikan dukungan kepadanya, dengan senantiasa menjenguknya secara berkala.

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Ibu sang kiper dan pasangannya pun masih berada di rumah untuk menemaninya selama fase yang sangat sulit ini, sementara rekan-rekannya rutin menjenguknya hampir setiap hari untuk memastikan keadaannya dan mengetahui bagaimana kabarnya.

Klub Tenerife dan Andorra menangani situasi ini dengan penuh kepekaan dan kehati-hatian, serta memberikan contoh yang patut diteladani dalam menghadapi kondisi seperti ini, berkat kebijaksanaan dan nalar yang mereka tunjukkan.

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Federasi Spanyol juga mulai memberikan dukungan, dengan terus memantau situasi Owono dan rekan-rekannya, serta tentu saja para pemain klub Tenerife. Federasi tidak mengabaikan penderitaan mereka, meskipun bekerja jauh dari sorotan.