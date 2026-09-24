Mikel Oyarzabal, penyerang timnas Spanyol, berbicara tentang hubungannya dengan rekan setimnya yang masih muda, Lamine Yamal, seraya menegaskan bahwa keduanya sangat berbeda.

Kedua pemain itu berada dalam kamp latihan timnas Spanyol menjelang empat laga UEFA Nations League mendatang melawan Inggris dan Kroasia (dua kali) serta Republik Ceko.

Oyarzabal mengatakan dalam pernyataannya melalui "Radio Marca": "Jelas bahwa kami sangat berbeda, dan mungkin sepenuhnya bertolak belakang, tetapi kami sangat cocok satu sama lain, dan saya yakin bahwa yang berlawanan sering kali saling menarik".

Ia juga menyatakan, "Saya akan mencoba membantunya dengan cara apa pun yang bisa. Saya tidak akan bisa terlalu banyak membantunya dalam hal lapangan, dalam hal bermain sepak bola, karena saya tidak akan bisa memberitahunya banyak hal tentang itu".

Ia menutup pembicaraannya dengan mengatakan tentang pemain klub Barcelona itu: "Dia adalah pemain yang mengubah jalannya pertandingan, bukan hanya karena apa yang dia lakukan, tetapi karena apa yang dia timbulkan pada lawan, dan apa yang dia timbulkan pada rekan-rekan setimnya juga. Mengetahui bahwa dia selalu ada, itu membuat perbedaan besar dalam sepak bola, dan saya yakin mungkin dia belum cukup dihargai".

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