Oyarzabal: Arab Saudi memberi saya salah satu pertandingan terbaik saya

Penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal mengalami dua sisi yang kontras dari Piala Dunia dalam waktu kurang dari seminggu; setelah awal yang kurang memuaskan dan tampil dalam pertandingan pembuka melawan Cape Verde—di mana ia tidak menyentuh bola sama sekali dalam setengah jam pertama—penyerang Spanyol ini bangkit dalam laga berikutnya melawan Arab Saudi, berhasil mencetak dua gol dan memberikan satu assist hanya dalam 30 menit pertama pertandingan.

Oyarzabal berbicara dalam konferensi pers yang diadakan hari Selasa ini mengenai kondisi fisiknya, seperti dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: "Saya baik-baik saja. Ada beberapa ketidaknyamanan, tapi seperti orang lain pada umumnya; setiap pemain pasti memiliki bagian tubuh yang membutuhkan perhatian ekstra. Pada pertandingan terakhir, saya tidak sepenuhnya yakin apa yang akan terjadi, tapi semuanya berjalan lancar."

Mengenai identitas lawan potensial di babak-babak selanjutnya, ia berkomentar: “Tidak mungkin tidak memikirkannya dan tidak menonton pertandingan-pertandingan tersebut, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dan hal itu tidak ada di tangan kami; kami harus menunggu hingga semuanya diputuskan.”

Adapun mengenai masa depannya dan rumor kepindahannya, penyerang asal Spanyol itu menegaskan posisinya dengan mengatakan: “Saya fokus membantu tim meraih kemenangan dalam tiga hari ke depan. Saya berada di tempat yang saya inginkan, di klub yang saya anggap sebagai rumah saya, yaitu Real Sociedad. Pikiran saya tidak tertuju pada masa depan, melainkan pada tiba di Uruguay dalam kondisi terbaik.”

Mengenai tekanan dan tanggung jawab yang diembannya sebagai pencetak gol utama tim, ia menunjukkan ketenangan yang besar dengan mengatakan: “Saya beruntung memiliki rekan-rekan setim yang saya tahu mampu mencetak gol, dan saya benar-benar tenang mengenai hal itu serta memiliki kepercayaan diri. Saya tidak khawatir dengan performa individu, yang terpenting adalah tim.”

Mengenai perubahan taktis dengan memainkan Olmo di belakangnya menggantikan Pedri, ia menjelaskan: “Keduanya adalah pemain yang berbeda dan mampu membuat perbedaan, sama seperti bek sayap atau pemain sayap. Begitu Anda memiliki salah satu dari mereka di sisi mana pun, Anda harus berusaha beradaptasi. Saya tidak akan menemukan hal baru tentang Dani atau Pedri sekarang, dan Anda hanya perlu beradaptasi sebaik mungkin untuk mendapatkan performa terbaik.”

Dalam konteks terkait, Oyarzabal mengungkapkan rasa bosannya terhadap laporan-laporan yang menggambarkannya sebagai pemain yang “terzhalimi oleh media”, di mana ia berkata: “Saya sudah bosan dengan pertanyaan ini. Saya tidak peduli apa yang dikatakan rekan-rekan setim atau staf pelatih… Kita tahu bagaimana dunia sepak bola dijalankan, dan wajar jika orang-orang membicarakannya, tapi saya tidak memikirkannya.”

Dengan nada yang sama tajamnya, ia menanggapi pemberitaan namanya di media internasional: “Saya tidak peduli dengan itu, dan sama sekali tidak mengkhawatirkan saya, serta tidak akan membuang waktu saya untuk memikirkan hal ini. Ketika Anda melakukan kesalahan, Anda tahu itu, dan tidak perlu ada yang memberitahu saya; jika memang ada yang harus memberitahu saya, dia akan mengatakannya di sini (di ruang ganti), dan hal yang sama berlaku ketika segala sesuatunya berjalan lancar.”

Mengenai kualitas para pemain di sekelilingnya dan keinginannya untuk bermain, ia berkata: “Jika kamu dikelilingi oleh yang terbaik, wajar jika penampilanmu akan meningkat, tetapi kamu juga harus mengeluarkan usaha ekstra. Dari sisi saya, saya ingin bermain dan mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin, dan saya merasa dalam kondisi yang baik.”

Menyikapi faktor-faktor yang membuatnya tenang saat ini, ia menambahkan: “Kini ada jauh lebih sedikit hal yang bisa mengganggu saya, karena saya tahu bagaimana segala sesuatunya berjalan sekarang. Saat ini saya baik-baik saja, dalam kondisi kesehatan yang sangat baik, dan keluarga saya sangat membantu; semakin sedikit hal yang bisa mengganggu ketenangan ini.”

Oyarzabal juga tidak melewatkan kesempatan untuk memuji rekan setim mudanya, Lamine Yamal, dengan mengatakan: “Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, dan salah satu yang paling berpengaruh saat bola ada di kakinya; Anda langsung merasakan manfaat dari apa yang dia ciptakan dan lakukan dari nol.”

Menyangkut pertandingan yang akan datang melawan Uruguay, ia memberi peringatan: “Mereka adalah tim yang sangat gigih dan bersaing dengan keras, serta sangat bersatu dengan negara mereka. Kita harus fokus pada diri kita sendiri dan tidak membiarkan mereka memprovokasi kita atau membuat kita kehilangan ketenangan.”

Di akhir pembicaraannya, ia kembali mengomentari penampilannya yang gemilang melawan Arab Saudi serta gaya taktis pelatih Luis de la Fuente, dan menyimpulkan: “Saya tidak tahu apakah itu 45 menit terbaik dalam karier saya. Saya beruntung karena bola jatuh di depan saya pada kedua peluang itu, tapi saya suka berpikir bahwa saya pernah bermain di pertandingan lain di mana saya berada di level ini. Saya suka menganalisis apa yang terjadi di lapangan dan mencari cara terbaik untuk mengancam lawan, serta berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik saya secara individu untuk membantu tim semaksimal mungkin; dengan berusaha tidak menghalangi rekan setim dalam situasi tertentu, Anda bisa memberikan kontribusi yang besar.”