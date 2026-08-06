Michael Owen memperingatkan mantan klubnya, Liverpool, bahwa Paris Saint-Germain "memanfaatkan" kebutuhan mendesak mereka untuk menggantikan kepergian Mohamed Salah, dengan melambungkan tuntutan finansialnya agar mengizinkan kepindahan winger Prancis, Bradley Barcola.

Liverpool tengah mencari winger baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada September, setelah Salah memutus kontraknya dan pindah ke klub Turki, Trabzonspor, dalam transfer gratis, meski ia menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun dengan Liverpool pada April lalu.

Klub Inggris itu menghadapi tugas berat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan sang "Raja Mesir" setelah sembilan tahun di Anfield, di mana ia mencetak 257 gol dan memberikan 123 assist dalam 442 pertandingan, serta membawa tim meraih gelar Liga Premier Inggris pada tahun 2020 dan 2025 serta Liga Champions Eropa 2019.

Barcola (23 tahun) muncul sebagai target utama Liverpool musim panas ini, meski beberapa nama lain seperti Yan Diomande dan Ibrahim Mbaye juga mencuat, dan sejumlah laporan menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain menaksir nilai pemainnya itu sekitar 145 juta pound sterling, meski kariernya sejauh ini masih terbatas di Liga Prancis.

Owen menegaskan, dalam pernyataan kepada situs "Liverpool Echo", bahwa Paris Saint-Germain bisa saja menaikkan harga untuk memanfaatkan situasi Liverpool, terlebih kontrak Barcola berlaku hingga 2028 dan tidak ada yang memaksa klub Prancis itu untuk menjualnya.

Ia berkata: "Barcola adalah nama paling menonjol saat ini dan tampaknya tersedia, tetapi ia akan mahal. Liverpool membutuhkan transfer istimewa di posisi ini setelah kepergian Salah, Mane, dan Diaz. Mungkin mereka membutuhkan dua winger, tetapi yang pasti mereka membutuhkan setidaknya satu. Tampaknya mereka tertarik padanya dan ia punya kualitasnya, tetapi semuanya akan bergantung pada harga."

Ia melanjutkan: "Liverpool dulu memiliki Salah, Mane, dan Diaz. Banyak pemain hebat yang telah melewati klub ini dan mengisi posisi sayap dari tahun ke tahun, tetapi tampaknya jenis pemain seperti ini kini langka di Liverpool."

Owen menilai nilai 145 juta pound sterling itu "berlebihan dan tidak masuk akal" untuk pemain yang belum membuktikan dirinya di Liga Premier Inggris, seraya menambahkan: "Ia bermain di level tertinggi, tetapi pada suatu titik kau harus berkata tidak. Jika nilainya sampai 145 juta, itu gila."

Owen mengungkapkan bahwa ia lebih memilih mendatangkan Jarrod Bowen dari West Ham untuk menggantikan Salah, dan menilai hal itu "sangat masuk akal", tetapi ia meralat bahwa opsi tersebut sudah tidak tersedia lagi.

Bintang Inggris itu menutup: "Masalahnya, semua orang tahu betapa Liverpool membutuhkan pemain kelas atas, sehingga mereka akan terpaksa membayar mahal. Mungkin itu yang harus dilakukan, tetapi 145 juta adalah angka yang sangat besar."