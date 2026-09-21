Owen: Bintang Manchester United berwajah muram dan tidak menikmati sepak bola

Michael Owen, mantan penyerang Manchester United dan timnas Inggris, menyebut Marcus Rashford sebagai "mata rantai terlemah" di lini serang Manchester United, menyusul kepulangannya yang sulit ke skuad tim di Old Trafford.

Rashford tampil sebagai starter dalam empat dari lima pertandingan Manchester United di Liga Primer Inggris sejak kembali ke klub, setelah menjalani periode peminjaman bersama Aston Villa dan Barcelona, termasuk pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan Fulham di Stadion Craven Cottage pada hari Minggu.

Winger itu menunjukkan kilasan performa gemilang di beberapa kesempatan pada awal musim ini, tetapi ia belum mencetak atau menciptakan satu gol pun selama lebih dari 400 menit yang dimainkannya di seluruh kompetisi.

Pemain berusia 28 tahun itu ditarik keluar pada babak kedua di barat London karena cedera paha, yang menyebabkannya tercoret dari daftar timnas Inggris mendatang, sementara Owen menunjukkan kekhawatirannya terhadap performa dan mentalitas pemain internasional Inggris tersebut.

Owen berkata, melalui jaringan "Premier League Productions": "Di sisi kiri, mungkin Marcus Rashford adalah yang paling sepi di antara para penyerang itu. Ia kembali tampak sepi hari ini dalam bahasa tubuhnya, hanya wajah yang muram. Ia tampak tidak menikmati sepak bola, dan ini adalah hal yang terus menimbulkan frustrasi bagi Marcus."

Ia menambahkan: "Rasanya seolah-olah beban seluruh dunia berada di pundaknya, dan Anda bertanya pada diri sendiri bagaimana? Dan mengapa? Ia menjalani mimpi semua orang. Pasti ada sesuatu di balik layar yang membuatnya tampak seolah tidak menikmati sepak bola saat ini."

Rashford mencatatkan 25 kontribusi gol selama periodenya yang mengesankan tetapi singkat bersama Barcelona, di antaranya 14 gol, namun kepercayaan diri yang ia peroleh selama perjalanannya di wilayah Catalonia tampaknya sudah mulai memudar.

Owen melanjutkan: "Barcelona adalah kesempatan terakhir baginya, dan saya tidak percaya dengan keberuntungannya bisa bergabung dengan tim sebesar Barcelona."

Ia melanjutkan: "Ia tampil cukup baik di sana, tetapi tidak cukup baik untuk membuat mereka mempertahankannya, hingga akhirnya mereka menggelontorkan angka besar untuk menggantikannya dengan merekrut Anthony Gordon. Jadi tidak semuanya sempurna, dan tidak semuanya indah, terlepas dari upaya sebagian orang mempermanis keadaannya."

Ia melanjutkan: "Kemudian ia kembali ke Manchester United, dan ia hanya tampil cukup baik, tidak lebih dari itu. Dan mungkin ia harus tampil sedikit lebih baik dalam trio penyerang, karena posisinya di lini serang adalah yang paling terancam."

Ia menambahkan: "Ada tuntutan bahwa Benjamin Sesko harus kembali menjadi starter, jika cedera mengizinkan tentunya. Tetapi jika itu terjadi, Cunha akan bergeser ke sisi kiri, dan Rashford akan menjadi mata rantai terlemah dalam lini serang ini berdasarkan situasi saat ini."

Meski Owen merasa kecewa terhadap awal musim Rashford, ia masih tetap percaya pada kemampuan penyerang itu untuk kembali bersinar bersama Manchester United, jika ia mampu mencapai kondisi mental yang tepat.

Owen melanjutkan dengan mengatakan: "Tidak ada satu pun yang kurang dari anak muda ini, ia bertubuh tinggi, atlet yang sangat luar biasa, sentuhan dan kilasan keterampilannya tidak masuk akal, dan ia juga cepat."

Ia menambahkan: "Ia memiliki segala hal yang Anda dambakan pada seorang pemain, dan ini menunjukkan kepada Anda bahwa jika Anda tidak memiliki mentalitas yang tepat, maka itulah hal terpenting dalam sepak bola tanpa keraguan sedikit pun. Jika Anda kuat secara mental, Anda bisa melangkah jauh dalam permainan ini, dan ia memiliki semua modal itu."

Ia menambahkan: "Ketika ia percaya diri, bahagia, dan segala sesuatu berjalan dengan baik, ia bisa mengungguli siapa pun di dunia. Tetapi jarang sekali pikirannya bekerja dengan benar, dan jarang sekali ia berada dalam kondisi mental yang tepat."

Ia menutup: "Ia kini berusia 28 tahun, dan seharusnya berada di puncak kariernya. Ia seharusnya merobek-robek pertahanan lawan, dan mencetak banyak gol. Kita berbicara tentang rekor-rekor yang bisa ia pecahkan. Ia memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan ia telah menunjukkannya secara sporadis, tetapi kita tidak melihatnya secara terus-menerus."



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