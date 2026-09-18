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Jeroen van Poppel
Diterjemahkan oleh

Ousmane Dembélé tunjuk pemain terbaik di dunia: "Dia pantas meraih Ballon d'Or"

Paris Saint Germain
O. Dembele
K. Kvaratskhelia

Ousmane Dembélé telah menjelaskan siapa yang menurutnya pantas memenangkan Ballon d’Or tahun ini. Pemenang penghargaan bergengsi pada 2025 itu dengan tegas mengedepankan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia. “Dia adalah pemain terbaik di dunia,” kata Dembélé.

Dembélé dan Kvaratskhelia dalam wawancara bersama untuk Ligue 1+ ditanya soal pemilihan Ballon d'Or mendatang. Dua bintang PSG itu dengan tegas saling menunjuk satu sama lain sebagai favorit.

Kvaratskhelia membuka lebih dulu: “Cara Ousmane bermain dan membantu tim, serta caranya memimpin tim, sangat penting bagi kami,” ujar pemain Georgia itu. “Pribadinya seperti itu, sungguh luar biasa. Kami benar-benar sangat senang memilikinya di tim kami.”

Dembélé pada gilirannya tidak menyisakan keraguan soal betapa tinggi penilaiannya terhadap Kvaratskhelia. “Saya akan sangat senang, karena dia pantas mendapatkannya,” kata Dembélé. “Musim yang dia jalani sungguh luar biasa. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik di dunia dan karena itu dia pantas memenangkan Ballon d’Or.”

Dembélé kini sendiri tahu bagaimana rasanya menerima Ballon d'Or. Pemain Prancis itu memenangi pemungutan suara pada 2025 dan tahun ini kembali masuk dalam daftar nominasi.

Namun, di bursa taruhan kedua bintang PSG itu untuk sementara tidak berada di posisi teratas. Harry Kane saat ini dianggap sebagai favorit utama untuk Ballon d’Or, sementara Lamine Yamal dipandang sebagai kandidat kedua di belakangnya dan Kylian Mbappé saat ini melengkapi tiga besar.

Kvaratskhelia dan Dembélé saat ini hanya dianggap sebagai kuda hitam untuk penghargaan tersebut.

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