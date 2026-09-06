Pemain internasional Maroko, Nayef Aguerd, angkat bicara untuk kali pertama setelah kepindahannya ke klub Jerman, Leipzig, dalam bursa transfer musim panas lalu, membeberkan alasan di balik pilihannya terhadap klub ini, pandangannya soal perannya di lini tengah, sekaligus detail pribadi terkait pilihannya mengenakan nomor punggung 21.

Gelandang berusia 25 tahun itu bergabung dengan Leipzig pada hari terakhir bursa transfer, datang dari Roma dengan status pinjaman.

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Aguerd berkata, dalam pernyataan kepada situs resmi Leipzig: "Selalu menjadi mimpi saya untuk bermain di Bundesliga bersama klub besar seperti RB Leipzig. Pembicaraan pertama saya dengan klub meninggalkan perasaan yang baik, dan saya sangat terkesan dengannya."

Aguerd lahir di Prancis, dibentuk di Spanyol, sebelum melanjutkan kariernya di Prancis lalu Italia. Di level internasional, ia memilih membela Maroko, dan tampil bersama timnas di Piala Dunia 2026.

Pemain internasional Maroko itu tidak membatasi dirinya pada satu posisi di lini tengah, karena ia menilai dirinya sebagai pemain serbaguna, dan mampu memberi pengaruh baik di sisi menyerang maupun bertahan, kemampuan yang mungkin sesuai dengan gaya Leipzig yang bertumpu pada kekuatan fisik, pressing, dan transisi cepat.

Aguerd berkata terkait hal ini: "Saya menyebut diri saya pemain hibrida. Saya bisa bermain di beberapa posisi di lini tengah. Saya suka membantu dalam menyerang dan bertahan, serta berlari kencang demi tim."

Kenangan pribadi

Aguerd akan mengenakan nomor punggung 21 bersama Leipzig, sebuah nomor yang terkait dengan kenangan pribadi menyangkut adik laki-lakinya, yang lahir pada 21 Agustus.

Pemain Maroko itu juga tiba di Jerman dengan menjalin hubungan kuat bersama sejumlah rekan senegaranya di timnas yang punya pengalaman di sepak bola Jerman. Ia mendapatkan kesan positif tentang kehidupan di Jerman dari Achraf Hakimi dan Ismael Saibari, yang membantunya meyakini bahwa Leipzig merupakan tujuan yang tepat baginya.

Aguerd sempat menghabiskan sebagian musim panas bersama Saibari, di selatan Prancis, di mana sepak bola secara alami hadir dalam perbincangan mereka. Persahabatan mereka akan segera berubah menjadi persaingan di dalam lapangan antara Bayern Munich dan Leipzig.

Ia berkata tentang hal itu: "Ya, kami sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Saya benar-benar menantikan laga-laga tersebut."

Pemain ini menyimpan kenangan istimewa dari Piala Dunia 2026, yakni kemenangan atas Belanda lewat adu penalti di babak 16 besar, yang ia anggap sebagai salah satu momen paling tak terlupakan dalam kariernya.

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