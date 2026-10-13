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Pemain Nigeria itu mengakui kekuatan lawan

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Striker Galatasaray asal Nigeria, Victor Osimhen, melontarkan pernyataan menarik menjelang laga melawan Barcelona. Ia menegaskan bahwa klub Catalan tersebut adalah yang terbaik di dunia saat ini, namun pada waktu yang sama ia menekankan bahwa timnya akan menjalani pertandingan dengan ambisi besar dan tidak akan sekadar menonton lawannya menguasai bola.

Galatasaray bersiap menghadapi Barcelona malam ini di Stadion Rams Park, dalam sebuah pertandingan yang Osimhen sadari akan sulit, tetapi ia menilai laga tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan timnya di hadapan salah satu tim terkuat di panggung dunia.

Osimhen mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Catalan, Sport, bahwa Barcelona adalah "salah satu tim terbaik dalam sejarah, dan saat ini merupakan yang terbaik di dunia", merujuk pada kekuatan klub Catalan itu serta kualitas para pemainnya, menjelang pertemuan yang dinantikan antara kedua tim.

Ia menambahkan bahwa bermain melawan lawan yang memiliki pemain dengan kualitas seperti itu membutuhkan semangat dan keseriusan tinggi, sambil menegaskan perlunya menjalani pertandingan dengan konsentrasi maksimal dan tidak memberikan ruang kepada Barcelona yang bisa membantu mereka menerapkan gaya bermainnya.

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Striker asal Nigeria itu menjelaskan bahwa timnya perlu menekan Barcelona di area depan lapangan, terutama karena tim Spanyol tersebut mengandalkan penguasaan bola dalam waktu yang lama, sehingga hal itu menuntut para pemain Galatasaray untuk mengerahkan upaya fisik yang besar sepanjang laga.

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Pernyataan Osimhen mencerminkan kesadarannya akan tantangan taktis yang menanti timnya, sebab membatasi penguasaan bola Barcelona dan berusaha memaksa mereka melakukan kesalahan akan menjadi salah satu kunci utama persaingan selama pertandingan.

Osimhen menegaskan bahwa para pemain Galatasaray antusias menjalani laga ini dan siap memberikan segala yang mereka miliki, sambil menyebut bahwa mereka akan meninggalkan lapangan dengan kepala tegak apa pun hasilnya, selama mereka telah memberikan upaya maksimal.

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Ia juga menunjukkan antusiasmenya untuk menjalani laga melawan Barcelona di Stadion Rams Park, dan memperkirakan atmosfer akan luar biasa dengan kehadiran suporter yang dinantikan.

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