Óscar García melakukan empat perubahan dalam susunan pemain Ajax

Ajax akan menutup musim di Vriendenloterij Eredivisie pada hari Minggu dengan bertandang ke markas sc Heerenveen. Kemenangan sangat penting untuk memperbaiki posisi mereka dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Susunan pemain tim tamu dari Amsterdam telah diumumkan, dan Óscar García telah melakukan beberapa perubahan.

Maarten Paes akan menjadi penjaga gawang di Friesland, dengan Anton Gaaei (kanan) dan Lucas Rosa (kiri) di sayap pertahanan. Youri Baas sakit minggu ini, tetapi bisa tampil di utara. Bukan Josip Sutalo, yang menurut Ajax belum fit, melainkan Ko Itakura yang menjadi pasangannya di lini belakang tengah.

Pelatih Óscar García memilih nama-nama lain di lini tengahnya. Jorthy Mokio didampingi oleh Davy Klaassen dan Sean Steur yang mengisi posisi di lini tengah tiga orang. Oscar Gloukh dan Youri Regeer ditempatkan di bangku cadangan di Heerenveen.

Steven Berghuis mengisi sayap kanan di lini depan, dengan Mika Godts, yang absen di Piala Dunia, di sisi kiri serangan Amsterdam. Wout Weghorst menggantikan Kasper Dolberg, yang mengalami cedera tendon Achilles pekan ini namun masih bisa masuk sebagai pemain pengganti.

Susunan pemain sc Heerenveen: Klaverboer, Zagaritis, Willemsen, Kersten, Braude; Van Overeem, Meerveld, Linday; Oyen, Vente, Trenskow

Susunan pemain Ajax: Paes; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa; Mokio, Klaassen, Steur; Berghuis, Weghorst, Godts.