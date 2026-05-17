Óscar García jadi sorotan di Ajax: ‘Pelatih yang serius, apa maksudnya ini?’

Óscar García mendapat kritikan tajam seputar pertandingan liga terakhir Ajax melawan sc Heerenveen. Analis ESPN Bram van Polen menuduh pelatih asal Spanyol itu telah “mengorbankan” timnya.

“Itu bukan tim saya,” kata García setelah kekalahan 1-2 melawan FC Utrecht pekan lalu. “Saya datang ke sini sebagai pelatih ketiga. Tugas saya adalah memaksimalkan potensi mereka. Jika mereka bermain di sini, berarti ada yang menganggap mereka cukup baik untuk Ajax.”

Surat kabar Algemeen Dagblad sudah menyebut pernyataan tersebut sebagai “tidak tepat”, meski Van Polen kini menambah kritiknya di De Eretribune. “Saya rasa dia telah mengorbankan timnya,” kata mantan pemain PEC Zwolle itu.

“Apa yang akan saya katakan sebagai kapten? Serius, pelatih, apa maksudnya ini? Itu yang akan saya tanyakan,” geramnya. “Sebagai pelatih, Anda harus membela tim Anda dan tidak boleh membocorkan hal-hal seperti ini ke luar. Ini harus disimpan secara internal.”

Ronald Waterreus, bagaimanapun, memahami posisi pelatih asal Spanyol itu. “Ini bukan pernyataan yang paling bijak, tapi faktanya dia memang benar. Ini terdengar seperti pelatih yang tahu dia tidak akan bekerja dengan para pemain ini tahun depan. Tapi ya, saya pasti akan minum kopi sebentar dengan pelatih jika saya menjadi kapten.”

Namun, Waterreus menganggap perubahan sikap García ini cukup mencolok. “Ketika menjadi pelatih Ajax, García merasa Ajax berada di posisi yang terlalu rendah mengingat kualitas skuadnya. Tapi sekarang karena dia tidak bisa membuatnya berjalan, kesalahan ada pada para pemain. Sebagai pemain senior, saya akan menemui pelatih dan bertanya: ‘Teman, bagaimana kabarmu?’”

Karim El Ahmadi memperkirakan bahwa Jordi Cruijff akan menghadapi musim transfer yang sibuk. “Ini memang pertanda bahwa banyak hal akan terjadi di Ajax.”