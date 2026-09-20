Wasit Miguel Ángel Ortiz Arias bersiap memimpin duel Atletico Madrid melawan Real Madrid, dalam penunjukan bersejarah dari komite teknis perwasitan, karena untuk pertama kalinya seorang wasit asal ibu kota Madrid akan bertanggung jawab mengatur derbi kota tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Ortiz Arias, yang lahir di Madrid pada 1984, bersiap menjalani musim ketujuhnya di Divisi Utama Liga Spanyol, setelah mencatatkan pencapaian bersejarah pada musim lalu, dengan dipilih oleh Fran Soto untuk mematahkan aturan keterikatan geografis, dan memimpin duel Rayo Vallecano melawan Getafe, meski ia lahir di Madrid.

Langkah itu menjadi semacam titik awal, yang belakangan diikuti oleh wasit-wasit terkemuka, seperti wasit asal Andalusia Munuera Montero, yang memimpin derbi Sevilla, dan García Verdura, yang memimpin derbi Catalonia.

Untuk saat ini, aturan tersebut hanya membolehkan wasit yang lahir di wilayah yang sama untuk memimpin pertandingan yang berlangsung di wilayah tersebut, dan tidak mencakup pertandingan yang mempertemukan tim-tim dari wilayah berbeda, sehingga pertandingan semacam itu dipimpin oleh wasit yang berasal dari salah satu wilayah tersebut.

Pendukung timnas Spanyol

Ortiz Arias berprofesi sebagai guru pendidikan jasmani, dan ia juga meraih penghargaan Guruceta yang diberikan oleh surat kabar "Marca", setelah terpilih sebagai wasit terbaik pada musim 2021-2022.

Di luar pekerjaannya di bidang perwasitan, Miguel Ángel adalah sosok yang gemar akan sepak bola dan timnas Spanyol, karena musim panas ini ia terbang ke New York sebagai pendukung, untuk menikmati final Piala Dunia yang di dalamnya timnas Spanyol meraih bintang keduanya.

Muak dengan kekerasan verbal

Ortiz Arias melontarkan kritik tajam terhadap suasana tegang yang dialami dunia perwasitan dengan latar belakang "kasus Negreira", dalam sebuah wawancara dengan Federasi Sepak Bola Kerajaan Madrid.

Wasit itu berkata: "Saya rasa kekerasan sekarang menjadi lebih besar. Sorotan telah tertuju kepada kami. Ketika orang-orang selalu berkata kepada saya: tidak, kamu... atau kalian..., saya katakan kepada mereka begini: bayangkan kamu bekerja di sebuah perusahaan, dan salah satu eksekutif di dalamnya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Apakah itu membuatmu korup? Saya rasa jawabannya tidak."

Momen lucu dengan Raphinha

Musim ini juga menyaksikan sebuah insiden lucu yang membuat Ortiz Arias menjadi bahan pembicaraan, setelah terjadi antara dirinya dan Raphinha sebelum duel Barcelona melawan Athletic Bilbao.

Setelah melakukan lemparan koin pembuka bersama Iñaki Williams, sang wasit melontarkan sebuah kalimat kepada penyerang Barcelona itu, dengan berkata: "Saya suka kumismu."

Gurauan ini memicu banyak komentar mengenai wasit pemilik kumis paling terkenal di Liga Spanyol.



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