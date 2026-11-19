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Keraguan menyelimuti kesiapan dua bintang Real Madrid untuk tampil melawan Celta Vigo dalam laga LaLiga yang dijadwalkan berlangsung Sabtu mendatang di Stadion Santiago Bernabeu.

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Harian "AS" melaporkan bahwa Real Madrid telah kembali diperkuat para pemain internasionalnya, kecuali pemain asal Uruguay Federico Valverde, yang belum ikut berlatih.

Valverde tiba di Madrid sore ini dan menjadi satu-satunya pemain yang absen dalam sesi latihan yang membuat pelatih asal Portugal Jose Mourinho bisa bernapas lega.

Selain pemain asal Uruguay tersebut, tim berada dalam kondisi fisik prima, dan jeda internasional nyaris tidak membawa dampak berarti.

Rodrygo dan Asensio masih menjalani pemulihan, sementara pemain lainnya sudah berlatih bersama tim sejak awal.

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Pertanyaan seputar Valverde akan terjawab besok, yakni apakah Mourinho memilih memberinya sedikit waktu istirahat setelah perjalanannya melintasi Samudra Atlantik (seusai kemenangan telak Uruguay 5-0 atas Republik Dominika di Maldonado).

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Namun, itu bukan satu-satunya jawaban yang dinanti. Besok juga akan dipastikan apakah Bernardo Silva dan Tchouameni benar-benar siap menghadapi Celta Vigo pada Sabtu mendatang.

Kedua pemain kembali dengan sedikit rasa tidak nyaman. Cedera Aurelien Tchouameni berada di paha kanannya, area yang sebelumnya pernah membuatnya bermasalah selama Piala Dunia.

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Sementara itu, pemain asal Portugal tersebut pulang dengan nyeri otot dari laga melawan Denmark.

Keduanya sudah mulai berlatih bersama tim pagi ini, tetapi Mourinho baru akan mengambil keputusan final setelah sesi latihan besok. Secara umum, optimisme menyelimuti, terutama terkait pemain asal Portugal itu.

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Adapun untuk pemain lainnya, semuanya berjalan lancar, dan ini kabar yang sangat baik, terlebih karena 18 dari 26 pemain (25 pemain tim utama ditambah Thiago) bergabung dengan tim nasional masing-masing.

Mbappe, Camavinga, Konate, dan Tchouameni bersama Prancis; Huijsen dan Cucurella bersama Prancis; Bellingham dan Trent bersama Inggris; Vinicius dan Endrick bersama Brasil; Diomande bersama Pantai Gading; Guler bersama Turki; Bernardo Silva bersama Portugal; Valverde bersama Uruguay; Dumfries bersama Belanda; serta Espi dan Thiago bersama tim U-21.

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Vinicius dan Cedera Tchouameni

Cedera yang dialami gelandang asal Prancis Aurelien Tchouameni membuka peluang baru bagi winger asal Brasil Vinicius Junior untuk merebut kembali tempatnya di starting XI Real Madrid, setelah absennya sejumlah pemain lini tengah membuat Jose Mourinho mempertimbangkan perubahan pembagian peran di dalam tim.

Menurut harian Spanyol "Marca", pelatih asal Portugal itu tengah mempertimbangkan untuk mengandalkan Arda Guler dan Bernardo Silva di poros lini tengah, dengan Vinicius dan Yan Diomande di kedua sayap, sebagai upaya memaksimalkan potensi serangan Los Blancos pada periode mendatang.

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Jeda internasional tampaknya menjadi titik balik penting bagi Vinicius pada musim ini. Sang pemain memanfaatkan waktu jauh dari kompetisi domestik akibat skorsing empat pertandingan untuk memulihkan keseimbangannya dan menjauh dari tekanan yang mengelilinginya dalam beberapa pekan terakhir, sebelum kembali memperkuat timnas Brasil dan menampilkan performa menyerang yang impresif sehingga kepercayaan dirinya kembali pulih.

Winger asal Brasil itu sukses mencetak lima gol dalam dua laga uji coba bersama negaranya, yakni dua gol ke gawang Jepang dan tiga gol ke gawang Singapura, meski tidak bermain penuh di kedua laga tersebut. Ia tampil selama 90 menit pada laga pertama dan 60 menit pada laga kedua, sekaligus mengirim pesan jelas bahwa naluri golnya telah kembali dan ia siap bersaing memperebutkan tempat utama di Real Madrid.