Petinggi Paris Saint-Germain tengah berupaya merampungkan kesepakatan perekrutan Ferran Torres, penyerang Barcelona, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Jurnalis ternama "Matteo Moretto" menulis di akunnya di jejaring "X": "Paris Saint-Germain ingin mempercepat negosiasi untuk merekrut Ferran Torres pada pekan ini".

Ia menambahkan: "Klub Prancis itu berupaya menuntaskan kesepakatan dengan Barcelona, dan meyakini bahwa transfer ini bisa dirampungkan dengan cepat. Ada optimisme di dalam klub Prancis tersebut terkait penandatanganan kontrak dengan Torres".

Ferran Torres sebelumnya membuka pintu bagi spekulasi mengenai masa depannya, setelah ia berbicara tentang kemungkinan pindah ke Paris Saint-Germain, seraya menegaskan bahwa sepak bola tidak dapat diprediksi apa yang mungkin terjadi di dalamnya.

Torres berada di Amerika Serikat pada hari-hari ini, dalam sebuah acara promosi bersama perusahaan Under Armour, di mana ia menerima pertanyaan tentang masa depannya dalam sebuah wawancara di program Today, yang disiarkan jaringan "NBC".

Pemilik gol yang memberi Spanyol gelar kedua mereka di Piala Dunia itu awalnya menegaskan keterikatannya yang berlanjut dengan Barca, saat ia menjawab pertanyaan mengenai dugaan ketertarikan dari Saint-Germain, dengan berkata: "Saat ini, saya memiliki kontrak dengan Barcelona".

Namun Ferran Torres melontarkan pernyataan lain yang menarik perhatian dan tidak berlalu begitu saja, dengan berkata: "Tapi jujur saja, dalam sepak bola, tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi".

