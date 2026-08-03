Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1077794924.jpgPhoto Players Images

Diterjemahkan oleh

Optimisme Paris soal Kepindahan Torres ke "Parc des Princes"

F. Torres
Paris Saint-Germain
Barcelona
LaLiga
Ligue 1
Spanyol
Prancis

Kesepakatan yang sudah dekat

Petinggi Paris Saint-Germain tengah berupaya merampungkan kesepakatan perekrutan Ferran Torres, penyerang Barcelona, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Jurnalis ternama "Matteo Moretto" menulis di akunnya di jejaring "X": "Paris Saint-Germain ingin mempercepat negosiasi untuk merekrut Ferran Torres pada pekan ini".

Ia menambahkan: "Klub Prancis itu berupaya menuntaskan kesepakatan dengan Barcelona, dan meyakini bahwa transfer ini bisa dirampungkan dengan cepat. Ada optimisme di dalam klub Prancis tersebut terkait penandatanganan kontrak dengan Torres".

Ferran Torres sebelumnya membuka pintu bagi spekulasi mengenai masa depannya, setelah ia berbicara tentang kemungkinan pindah ke Paris Saint-Germain, seraya menegaskan bahwa sepak bola tidak dapat diprediksi apa yang mungkin terjadi di dalamnya.

Torres berada di Amerika Serikat pada hari-hari ini, dalam sebuah acara promosi bersama perusahaan Under Armour, di mana ia menerima pertanyaan tentang masa depannya dalam sebuah wawancara di program Today, yang disiarkan jaringan "NBC".

Club Friendlies
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Pemilik gol yang memberi Spanyol gelar kedua mereka di Piala Dunia itu awalnya menegaskan keterikatannya yang berlanjut dengan Barca, saat ia menjawab pertanyaan mengenai dugaan ketertarikan dari Saint-Germain, dengan berkata: "Saat ini, saya memiliki kontrak dengan Barcelona".

Namun Ferran Torres melontarkan pernyataan lain yang menarik perhatian dan tidak berlalu begitu saja, dengan berkata: "Tapi jujur saja, dalam sepak bola, tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi".

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google