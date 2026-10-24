Statistik memberikan keunggulan besar kepada Barcelona menjelang duel El Clasico melawan Real Madrid, tetapi sejarah pertemuan terakhir antara kedua rival ini menyimpan sebuah paradoks yang menegaskan bahwa prediksi awal tidak menjamin apa pun ketika berkaitan dengan salah satu laga paling menegangkan di dunia.

Barcelona akan menjamu rival ibu kotanya di Stadion "Spotify Camp Nou", besok Minggu, dalam laga puncak pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Menurut indikator peluang kemenangan yang dirilis oleh jaringan "Opta", yang berspesialisasi dalam statistik, peluang Barcelona untuk menang mencapai 54,4%, berbanding hanya 26,1% untuk Real Madrid, sementara sisa persentasenya berada pada kemungkinan hasil imbang.

Prediksi "Opta" ini tampak logis mengingat keunggulan Barca dalam selisih poin dan gol yang dicetak selama sembilan pekan pertama La Liga.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Tim Catalan memuncaki klasemen dengan nilai sempurna (27 poin), berbanding 21 poin untuk kubu Madrid yang menempatkan mereka di posisi ketiga.

Barcelona memiliki lini serang terkuat di kompetisi dengan koleksi 39 gol, sementara Real Madrid berada di posisi kedua dengan selisih 16 gol, sedangkan kedua tim sama-sama kebobolan 9 gol.

Meski tim Catalan unggul dalam perhitungan prediksi, angka-angka historis memberikan pihak yang kurang diunggulkan alasan untuk optimistis, karena 11 pertemuan terakhir antara kedua tim di Liga Spanyol sejak tahun 2021 menunjukkan empat pertandingan yang dimenangkan oleh tim dengan peluang kemenangan lebih rendah sebelum laga, dengan rincian dua kemenangan untuk masing-masing tim.

Paradoks ini mengungkapkan bahwa keunggulan Barcelona di atas kertas tidak berarti laga sudah ditentukan sebelumnya, sama seperti menurunnya peluang Real Madrid dalam perhitungan Opta tidak menutup kemungkinan mereka untuk membalikkan prediksi.