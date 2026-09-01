Manchester City resmi mengumumkan perekrutan winger Iliman Ndiaye dari Everton, dalam kesepakatan yang bernilai total 65 juta pound sterling.

Menurut Sky Sports, kesepakatan tersebut mencakup 60 juta pound sterling yang diterima Everton sebagai nilai tetap, ditambah 5 juta pound sterling dalam bentuk bonus dan variabel.

Dan berdasarkan pernyataan Manchester City, pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak yang berlaku selama 5 tahun dengan klub.

Kepindahan Ndiaye ke Manchester City terjadi setelah klub gagal merekrut pemain Belanda Cody Gakpo, di mana Liverpool menolak tawaran senilai 80 juta pound sterling untuk melepas pemainnya, yang mendorong City untuk mengarah kepada winger Everton sebagai opsi alternatif.

Liverpool ragu untuk menyetujui kepergian Gakpo karena kekhawatiran terkait kemampuan mereka mendatangkan pengganti yang sesuai sebelum bursa transfer ditutup.

City berupaya memperkuat opsi mereka di posisi winger di samping merekrut seorang gelandang, setelah sebelumnya di bulan ini mengizinkan kepergian Savio dan Omar Marmoush ke Tottenham.

Kepergian duo tersebut menyebabkan berkurangnya opsi Enzo Maresca di sektor sayap, di mana bangku cadangan tim saat menang atas Crystal Palace pada hari Jumat tidak menyertakan satu pun pemain winger, sementara Phil Foden memulai pertandingan di posisi sayap, meskipun sang pelatih mengakui bahwa ia bukanlah seorang winger secara alami.

Hal ini terjadi saat Manchester City bersiap mengumumkan kesepakatan besar mereka dengan mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea, yang merupakan kesepakatan termahal dalam sejarah Liga Inggris, menurut sejumlah laporan media.

Ndiaye berkata, seusai kepindahannya rampung: "Saya telah bekerja sepanjang hidup saya untuk mendapatkan peluang seperti ini".

Ia menambahkan: "Manchester City adalah salah satu klub terbaik di dunia, dan saya telah menyaksikannya meraih semua gelar sejak saya masih kecil. Bisa menulis babak saya sendiri dalam kisah yang istimewa seperti ini merupakan peluang seumur hidup, dan saya bertekad untuk meraihnya dengan kedua tangan saya".

Ia melanjutkan: "Perjalanan saya tidak selalu mudah, tetapi saya selalu percaya pada kemampuan saya untuk bermain bersama tim yang bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar, dan sekarang saya di sini. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa".

Pemain itu menjelaskan: "Saya suka bermain dengan bola di atas tanah dalam sebuah tim menyerang yang berupaya mencetak sebanyak mungkin gol, dan karena itu saya tahu bahwa Manchester City adalah tempat yang ideal bagi saya".

Di sisi lain, direktur olahraga klub Hugo Viana berkata: "Iliman adalah pesepakbola yang sangat berbakat. Ia telah bekerja sangat keras untuk mencapai level ini, dan melalui percakapan pertama saya dengannya, langsung terlihat jelas betapa rendah hati dan bertekadnya ia untuk menjadi pemain terbaik yang bisa ia capai".

Ia menambahkan: "Saya tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa para pendukung Manchester City akan sangat menikmati menyaksikannya bermain dengan seragam tim".

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