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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Operasi sukses: apa yang menanti Nawaf Al-Aqidi setelah operasi di London?

N. Al-Aqidi
Al Nassr FC vs Neom SC
Al Nassr FC
Neom SC
Saudi Pro League
Saudi Arabia
Gulf Cup
Arab Saudi

Kapan kiper Arab Saudi itu kembali?

Nawaf Al-Aqidi, kiper Al Nassr, akan menjalani program jangka panjang untuk memulihkan diri dari cedera sikut yang dialaminya pada periode lalu.

Al-Aqidi mengalami cedera serius di bagian sikut saat timnas Arab Saudi mengalahkan Kuwait dengan skor 1-0 pada September lalu, dalam laga pertama fase grup Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Al Nassr mengumumkan pada hari Sabtu ini bahwa operasi yang dijalani kiper Arab Saudi tersebut di ibu kota Inggris, London, berjalan sukses, dan ia akan memulai program rehabilitasi di bawah pengawasan tim medis klub.

Namun surat kabar Arab Saudi "Arriyadiyah" memastikan bahwa Al-Aqidi akan tinggal di London selama satu pekan lagi, sebagai bagian dari tahap pertama program rehabilitasi yang akan segera ia jalani.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kiper Al Nassr itu akan mendapat pemantauan ketat dari dokter Inggris yang menangani operasinya selama periode tersebut, sebelum nantinya diberi rincian program rehabilitasi yang akan dijalaninya setelah kembali ke Riyadh.

Perlu dicatat bahwa Al-Aqidi terus absen dari penampilan bersama Al Nassr sejak awal musim ini, karena Ange Postecoglou, pelatih asal Australia yang menangani tim, lebih mengandalkan kiper asal Brasil, Bento, sebagai pilihan utama.

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