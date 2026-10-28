Klub Barcelona mengerahkan seluruh sumber daya medisnya untuk mempercepat pemulihan para pemainnya yang cedera, terutama di lini pertahanan yang telah menjadi titik lemah terbesar tim di bawah kepemimpinan Hansi Flick.

Saat ini terdapat empat bek yang berada di klinik klub. Nama terbaru yang masuk dalam daftar adalah Xavi Espart, yang akan absen selama tujuh pekan setelah mengalami robekan ligamen di pergelangan kaki kanannya akibat tekel keras dari Aurelien Tchouameni dalam laga El Clasico.

Dengan absennya Espart secara praktis hingga tahun 2027, fokus tim medis sepenuhnya tertuju pada tiga pemain, menurut sumber-sumber "AS": Jules Kounde, Andreas Christensen, dan Eric Garcia.

Kounde: Taruhan Paling Dekat

Bek asal Prancis itu memiliki peluang terbaik untuk kembali pekan ini. Meskipun ia tidak berlatih bersama tim pada hari Rabu, dan keterlibatannya di El Clasico sempat diragukan hingga saat-saat terakhir, semua tanda mengarah pada pulihnya ia dari keseleo pergelangan kaki dan kemungkinan tampil dalam laga melawan Alaves pada Sabtu mendatang.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Namun keterlibatannya akan penuh risiko, sebab ia paling banter hanya akan menjalani dua sesi latihan bersama tim, mengingat hanya tersisa lima hari menuju pertandingan.

Christensen dan Eric: Kepulangan Semakin Dekat

Sementara itu Andreas Christensen, yang absen sejak lima pekan lalu karena robekan pada otot paha depan kiri, diperkirakan akan siap untuk laga Liga Champions melawan Aston Villa pada tanggal 3 November. Ia akan memulai pertandingan dari bangku cadangan dan akan tampil sebagai pemain pengganti bila dibutuhkan.

Adapun kondisi Eric Garcia masih lebih samar, sebab sejak cederanya pada 17 Oktober dalam laga melawan Real Betis berupa robekan pada otot rektus femoris di paha kanannya, masa absennya diperkirakan antara tiga hingga empat pekan.

Dalam kondisi terbaik, dan dengan upaya ekstra, ia akan siap untuk laga akbar melawan Atletico Madrid pada 8 November di Stadion Wanda Metropolitano.

Meski demikian, tak seorang pun di dalam ruang ganti mengesampingkan kemungkinan untuk memajukan jadwal kepulangannya hingga ke laga Liga Champions, mengingat sulitnya pertandingan melawan Alaves, dan jika hal itu terjadi, akan menjadi pencapaian besar bagi tim medis yang berhasil memangkas satu pekan penuh dari masa absennya.



