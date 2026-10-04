Pemain Suriah, Omar Al Somah, mantan penyerang Al Ahli, melemparkan kejutan besar setelah berbicara terus terang mengenai situasi Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal, dengan menegaskan bahwa tim mampu tampil lebih baik tanpa kehadiran sang kapten, bertepatan dengan krisis terbaru yang terjadi di kamp timnas antara Ronaldo dan pelatih Jorge Jesus.

Pernyataan Al Somah muncul setelah hari-hari panas yang dialami timnas Portugal, usai Jesus memutuskan tidak menurunkan Ronaldo dalam laga melawan Norwegia, sebelum situasi memanas menyusul pengumuman sang pelatih bahwa kapten timnas tidak akan memulai pertandingan berikutnya, hingga bintang Al Nassr itu meninggalkan kamp Portugal di tengah kontroversi besar, dalam insiden yang memberi dampak pada hubungan kedua pihak.

Al Somah berkata dalam pernyataan melalui jaringan "beIN SPORTS": "Tidak ada perdebatan soal kemampuan Cristiano Ronaldo, tetapi dia tidak lagi seperti dulu, dia tidak mampu baik dari segi teknis maupun fisik, dan Portugal saat ini lebih baik tanpanya," dalam penilaian terus terang dari penyerang Suriah itu terhadap kemampuan Ronaldo untuk terus memberikan pengaruh yang sama seperti yang pernah ia tampilkan bersama timnas negaranya.

Al Somah tidak berhenti di situ, bahkan ia mengungkapkan pandangannya mengenai cara para pemain Portugal berinteraksi dengan Ronaldo di dalam lapangan, dengan mengatakan: "Bahkan para pemain tidak ingin bermain ke arahnya, saya melihat sebagian pemain mengubah posisi dan titik pemberian bola berlawanan dengan arah Ronaldo," sehingga pernyataannya menjadi kritik langsung terhadap peran yang dimainkan kapten Portugal di dalam sistem permainan tim.

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Pernyataan Al Somah bertepatan dengan kontroversi luas seputar masa depan Ronaldo bersama timnas Portugal, setelah persoalan antara dirinya dan Jesus mencapai tahap serius selama periode jeda internasional, dan berakhir dengan kepergian pemain itu dari kamp, sebelum ia kembali ke ibu kota Saudi, Riyadh, untuk bersiap bergabung dengan latihan Al Nassr dan melanjutkan perjalanannya bersama tim pada periode mendatang.

Ronaldo memiliki sejarah luar biasa bersama timnas Portugal, namun pernyataan Al Somah kembali membuka diskusi mengenai sejauh mana kemampuannya untuk terus memberikan nilai tambah yang sama di tengah usianya yang bertambah dan perubahan perannya di dalam lapangan, terutama setelah krisis terbaru dengan Jesus, yang membuat masa depan kapten Portugal bersama timnas negaranya menjadi sorotan besar pada periode mendatang.











